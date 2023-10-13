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Убийство «насильника» школьницы в Алексине: дело направлено в суд

Убийство «насильника» школьницы в Алексине: дело направлено в суд

Обвиняемые полностью признали вину.

В Алексине 39-летний ранее судимый за мошенничество Максим Ф. и 22-летний Максим И. обвиняются в похищении человека и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщают пресс-службы областной прокуратуры и СК. 

Напомним, утром 9 июля 15-летняя школьница распивала алкоголь в компании 39-летнего Максима Ф и 22-летнего Максима И. В разгар застолья девушка пожаловалась знакомым, что некоторое время назад её изнасиловал 22-летний гражданин одной из соседних республик. 

После того как несовершеннолетняя рассказала об изнасиловании, мужчины поехали на ул. Дубравную в Алексине, где стали угрожать иностранцу предметом, похожим на пистолет, после чего насильно усадили его в машину. Похитители надели жертве наручники и отвезли на территорию заброшенной автозаправочной станции, а потом избили. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящий момент уголовное дело в отношении мужчин, полностью признавших вину, направлено в суд. Несовершеннолетняя школьница проходит по делу как свидетель.

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сегодня, в 11:15 0
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