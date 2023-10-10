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Вспышка кишечной инфекции в киреевской школе: глава СК России взял расследование происшествия на контроль

Вспышка кишечной инфекции в киреевской школе: глава СК России взял расследование происшествия на контроль

Александр Бастрыкин поручил главе регионального следственного комитета Владимиру Усову доложить о промежуточных итогах проверки.

Руководитель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту заболевания вспышки кишечной инфекции в одной из школ Киреевска, сообщает пресс-служба СУ СКР.

Напомним, 5 октября в МКОУ «Киреевский центр образования № 4» было зафиксировано массовое отравление школьников. В результате прокурорской проверки был выявлен ряд нарушений: например, у пяти работников пищеблока в медкнижках нет отметок об анализах, прививках, перенесённых инфекционных заболеваниях. Работали сотрудники пищеблока исключительно с холодной водой. Они плохо промывали кухонную утварь и плиту, использовали инвентарь с механическими повреждениями.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Тульской области Владимиру Усову провести процессуальную проверку и представить доклад о ее результатах, причинах и условиях распространения заболевания.

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