Вспышка кишечной инфекции в киреевской школе: глава СК России взял расследование происшествия на контроль

Руководитель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту заболевания вспышки кишечной инфекции в одной из школ Киреевска, сообщает пресс-служба СУ СКР.

Напомним, 5 октября в МКОУ «Киреевский центр образования № 4» было зафиксировано массовое отравление школьников. В результате прокурорской проверки был выявлен ряд нарушений: например, у пяти работников пищеблока в медкнижках нет отметок об анализах, прививках, перенесённых инфекционных заболеваниях. Работали сотрудники пищеблока исключительно с холодной водой. Они плохо промывали кухонную утварь и плиту, использовали инвентарь с механическими повреждениями.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Тульской области Владимиру Усову провести процессуальную проверку и представить доклад о ее результатах, причинах и условиях распространения заболевания.