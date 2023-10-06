«Кормят только завтраками?»: в киреевской школе, где массово заболели дети, не выкладывали меню обедов

Фото из архива Myslo

Школы должны выкладывать контрольное меню на специальной платформе каждый день.

На платформе «Электронное образование» МКОУ «Киреевский центр образования № 4» не выкладывало фото контрольного блюда. Причём не только на текущей неделе, но и на предыдущих.

В некоторые дни сентября выложили лишь фото завтраков. А в понедельник, 2 октября, — лишь текстовое описание меню.

Напомним, 5 октября в МКОУ «Киреевский центр образования № 4» была зафиксирована вспышка массового отравления. Прокуратура устанавливает число отравившихся детей. По информации из наших источников, причиной мог стать ротавирус.

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