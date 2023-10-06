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«Кормят только завтраками?»: в киреевской школе, где массово заболели дети, не выкладывали меню обедов
Фото из архива Myslo

«Кормят только завтраками?»: в киреевской школе, где массово заболели дети, не выкладывали меню обедов

Школы должны выкладывать контрольное меню на специальной платформе каждый день.

На платформе «Электронное образование» МКОУ «Киреевский центр образования № 4» не выкладывало фото контрольного блюда. Причём не только на текущей неделе, но и на предыдущих.

В некоторые дни сентября выложили лишь фото завтраков. А в понедельник, 2 октября, — лишь текстовое описание меню.

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Напомним, 5 октября в МКОУ «Киреевский центр образования № 4» была зафиксирована вспышка массового отравления. Прокуратура устанавливает число отравившихся детей. По информации из наших источников, причиной мог стать ротавирус.

Читайте по теме: В Тульской области в школе зафиксировали вспышку инфекции

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Автор:
сегодня, в 10:44 +1
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