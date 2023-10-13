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Жители Малевки сидят без газа и отопления: на пониженном давлении 25 домов
Фото предоставлено жителями Малевки.

Жители Малевки сидят без газа и отопления: на пониженном давлении 25 домов

По данным городской администрации, ситуация находится на контроле.

Ранее мы сообщали о том, что жителей деревни Малевки лишили газа и отопления. Как прокомментировали в Управлении по городскому хозяйству, это произошло из-за повреждения частного газопровода во время работ собственника на участке. 

«На пониженном давлении в результате аварии находятся 25 домов, их замирали по резерву, в домах работают газовые плиты. С жителями была проведена встреча, в ходе которой собственники приняли решение по ремонту частного объекта. Ситуация находится на контроле администрации города», — сообщили в пресс-службе администрации.

Напомним, о происшествии в редакцию Myslo сообщили сами жители. Они назвали ситуацию, в которой оказались, катастрофической. По их словам, из-за случившегося владельцы почти 100 домов на улицах Садовой и Шоссейной замерзают и не могут приготовить еду.

Местные жители считают, что виновник отключения незаконно купил участок, на котором проходит газопровод высокого давления. Работы проводились без соответствующего разрешения и согласования. 

Туляки хотят предать огласке эту ситуацию, так как их проблему не решают, просят восстановить подачу газа в их дома и наказать виновных.
 

Сергей Стариков
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Автор:
сегодня, в 10:59 0
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