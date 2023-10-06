  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Прокуратура устанавливает число отравившихся в киреевской школе детей - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Прокуратура устанавливает число отравившихся в киреевской школе детей
Фото из архива Myslo

Прокуратура устанавливает число отравившихся в киреевской школе детей

Первые жалобы поступили 5 октября.

6 октября стало известно о массовом отравлении детей в киреевском центре образования № 4. Родители жалуются на проявления у школьников одинаковых симптомов: рвота, диарея, температура.

Областная прокуратура начала проверку. Массово за медицинской помощью родители детей не обращались, подчёркивает надзорный орган.

— По предварительной информации, у отдельных учащихся 1-5-х классов школы появились жалобы на рвоту. Точное количество детей будет установлено в ходе проверки, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Сейчас школу проверяет Роспотребнадзор. Проводят надзорные мероприятия и сотрудники прокуратуры. Они дадут правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания, проведении профилактических мероприятий в связи с сезонными заболеваниями.

Изображение WhatsApp 2023-10-06 в 10.48.14_fa25244b.jpgФото пресс-службы Тульской областной прокуратуры
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор:
сегодня, в 10:20 0
Другие статьи по темам
Место
Киреевскпрокуратура Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

АО «Тулаэлектропривод» исполняется 80 лет
АО «Тулаэлектропривод» исполняется 80 лет
В Тульской области из-за массового заболевания детей дезинфицируют школу
В Тульской области из-за массового заболевания детей дезинфицируют школу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.