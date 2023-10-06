Прокуратура устанавливает число отравившихся в киреевской школе детей

Фото из архива Myslo

6 октября стало известно о массовом отравлении детей в киреевском центре образования № 4. Родители жалуются на проявления у школьников одинаковых симптомов: рвота, диарея, температура.

Областная прокуратура начала проверку. Массово за медицинской помощью родители детей не обращались, подчёркивает надзорный орган.

— По предварительной информации, у отдельных учащихся 1-5-х классов школы появились жалобы на рвоту. Точное количество детей будет установлено в ходе проверки, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Сейчас школу проверяет Роспотребнадзор. Проводят надзорные мероприятия и сотрудники прокуратуры. Они дадут правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания, проведении профилактических мероприятий в связи с сезонными заболеваниями.

Фото пресс-службы Тульской областной прокуратуры