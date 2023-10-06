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В Тульской области из-за массового заболевания детей дезинфицируют школу

В Тульской области из-за массового заболевания детей дезинфицируют школу

Состояние детей удовлетворительное. Роспотребнадзор начал эпидрасследование ситуации.

После сообщений о массовом заболевании детей в Киреевской школе региональный минобр прокомментировал ситуацию:

— В муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Киреевский центр образования № 4» выявлены случаи заболевания детей с симптомами острой кишечной инфекции. Образовательной организацией незамедлительно предприняты все необходимые меры: экстренно оповещены Роспотребнадзор, медицинское учреждение, проводится дезинфекция помещений. Состояние детей удовлетворительное.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области незамедлительно начало эпидемиологическое расследование в связи с поступлением информации о появлении симптомов острой кишечной инфекции у учащихся МКОУ «Киреевский ЦО № 4» МО Киреевский район, сообщают в ведомстве.

Причина возникновения очага инфекции устанавливается. 

На объекте проводятся лабораторные исследования, организованы противоэпидемические (профилактические) мероприятия.

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