В Тульской области из-за массового заболевания детей дезинфицируют школу

После сообщений о массовом заболевании детей в Киреевской школе региональный минобр прокомментировал ситуацию:
— В муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Киреевский центр образования № 4» выявлены случаи заболевания детей с симптомами острой кишечной инфекции. Образовательной организацией незамедлительно предприняты все необходимые меры: экстренно оповещены Роспотребнадзор, медицинское учреждение, проводится дезинфекция помещений. Состояние детей удовлетворительное.
Управление Роспотребнадзора по Тульской области незамедлительно начало эпидемиологическое расследование в связи с поступлением информации о появлении симптомов острой кишечной инфекции у учащихся МКОУ «Киреевский ЦО № 4» МО Киреевский район, сообщают в ведомстве.
Причина возникновения очага инфекции устанавливается.
На объекте проводятся лабораторные исследования, организованы противоэпидемические (профилактические) мероприятия.