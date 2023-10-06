В Тульской области из-за массового заболевания детей дезинфицируют школу

После сообщений о массовом заболевании детей в Киреевской школе региональный минобр прокомментировал ситуацию:

— В муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Киреевский центр образования № 4» выявлены случаи заболевания детей с симптомами острой кишечной инфекции. Образовательной организацией незамедлительно предприняты все необходимые меры: экстренно оповещены Роспотребнадзор, медицинское учреждение, проводится дезинфекция помещений. Состояние детей удовлетворительное.