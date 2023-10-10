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Вспышка кишечной инфекции в киреевской школе: прокуратура нашла нарушения в пищеблоке
Фото из архива Myslo

Вспышка кишечной инфекции в киреевской школе: прокуратура нашла нарушения в пищеблоке

Напомним, в школе заболели 36 детей и 10 педагогов. Руководство ЦО привлекут к ответственности.

Межрайонная прокуратура Киреевского района проверила информацию об ухудшении состояния здоровья учащихся ЦО № 4.

Так, надзорный орган обнаружил ряд нарушений. Например, у пяти работников пищеблока в медкнижках нет отметок об анализах, прививках, перенесённых инфекционных заболеваниях. Работали сотрудники пищеблока исключительно с холодной водой. Они плохо промывали кухонную утварь и плиту, использовали инвентарь с механическими повреждениями.

В число нарушений вошёл и тот факт, что на официальном сайте образовательного учреждения не добавили информацию о контрольном меню.

— По состоянию на 9 октября за медицинской помощью обратилось 36 учеников и 10 педагогов. В связи с тем, что с 9 по 13 октября 2023 года приказом директора центра образования обучающиеся структурных подразделений школы № 7 и № 1 переведены на дистанционное обучение, в прокуратуре поставили на контроль соблюдение прав участников образовательного процесса, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Межрайонная прокуратура собирается принять исчерпывающий комплекс мер реагирования.

— В настоящее время решается вопрос о привлечении сотрудников пищеблока директора центра образования к административной ответственности, предусмотренной ст. 6.3 и 6.6 КоАП РФ, — резюмировали в надзорном органе.

Напомним, 5 октября в МКОУ «Киреевский центр образования № 4» было зафиксировано массовое отравление школьников.

Читайте по теме:  В Тульской области из-за массового заболевания детей дезинфицируют школу

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Автор:
сегодня, в 11:05 0
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Событие
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Место
КиреевскКиреевский центр образования 4

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