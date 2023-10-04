  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Донском за 11,5 млн рублей обустроили Комсомольский парк - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Донском за 11,5 млн рублей обустроили Комсомольский парк
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Донском за 11,5 млн рублей обустроили Комсомольский парк

Работы проводились в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В Донском завершилось благоустройство центральной аллеи Комсомольского парка. Удалили аварийные деревья, благоустроили дорожки, высадили кусты, сделали освещение, установили сцены, скамейки, урны, декоративные архитектурные элементы. Стоимость работ составила 11,5 млн рублей.

— Комсомольский парк в Донском активно благоустраивается с 2020 года. В 2022-м проект общественного пространства стал победителем Всероссийского рейтингового голосования. За него проголосовали почти 5 тысяч горожан. Уверен, что это пространство станет одним из самых любимых мест отдыха у жителей, — отметил министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков.

yh6l55qqq83jz1py1bwjw07661r3o3vo.jpg

n9wqul3yekh9206x8phj68va6rmqddc2.jpg

Благоустроенная территория уже пользуется популярностью у дончан. В выходные дни здесь проводятся развлекательные мероприятия и репетиции творческих коллективов.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 09:32 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьДонской
Прочее
благоустройство парка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске заработало медицинское такси
В Новомосковске заработало медицинское такси
«Академия Михайлова-Юниор» обыграла «Сахалинских Акул» в первом домашнем матче
«Академия Михайлова-Юниор» обыграла «Сахалинских Акул» в первом домашнем матче
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.