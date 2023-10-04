В Донском за 11,5 млн рублей обустроили Комсомольский парк

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Донском завершилось благоустройство центральной аллеи Комсомольского парка. Удалили аварийные деревья, благоустроили дорожки, высадили кусты, сделали освещение, установили сцены, скамейки, урны, декоративные архитектурные элементы. Стоимость работ составила 11,5 млн рублей.

— Комсомольский парк в Донском активно благоустраивается с 2020 года. В 2022-м проект общественного пространства стал победителем Всероссийского рейтингового голосования. За него проголосовали почти 5 тысяч горожан. Уверен, что это пространство станет одним из самых любимых мест отдыха у жителей, — отметил министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков.

Благоустроенная территория уже пользуется популярностью у дончан. В выходные дни здесь проводятся развлекательные мероприятия и репетиции творческих коллективов.