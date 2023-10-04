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В Новомосковске заработало медицинское такси
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Новомосковске заработало медицинское такси

Автомобиль будет раз в неделю бесплатно доставлять жителей на плановую госпитализацию в Тульский онкологический диспансер.

3 октября в Новомосковске стартовал пилотный проект регионального минздрава — медицинское такси. Автомобиль будет раз в неделю бесплатно доставлять жителей Новомосковска на плановую госпитализацию в Тульский онкологический диспансер. А после завершения курса лечения — привезет обратно. Дату и время выезда сообщит врач при выдаче направления на госпитализацию или выписке из стационара.

— Система здравоохранения региона активно развивается. Мы улучшаем материально-техническое состояние отрасли, решаем кадровые вопросы, а также заботимся о комфорте пациента. Сегодня состоялся первый выезд медицинского такси. Через месяц мы оценим спрос на эту услугу со стороны пациентов. Если она будет востребована — тиражируем этот опыт на другие районы региона, — сообщил министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский.

Он также напомнил, что вскоре в Туле откроется новый онкоцентр. Оснащение центра позволит вывести онкологическую помощь в регионе на качественно новый уровень, выполнять уникальные операции, которые раньше в Тульской области не проводились.

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Новомосковск — второй по численности жителей город региона и поэтому выбран пилотом для этого проекта. Первым пассажиром медицинского такси стала 73-летняя жительница Новомосковска. Она поблагодарила врачей за удобный транспорт и комфортную поездку.

сегодня, в 09:43 0
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