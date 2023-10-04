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«Академия Михайлова-Юниор» обыграла «Сахалинских Акул» в первом домашнем матче
Фото пресс-службы «Академии Михайлова-Юниор».

«Академия Михайлова-Юниор» обыграла «Сахалинских Акул» в первом домашнем матче

Счет игры — 5:3.

Туляки начали первый период немного нервно, приходилось много обороняться. На 12-й минуте у гостей удалился игрок, но «Академия Михайлова — Юниор» не воспользовались численным преимуществом. Также удаление было у хозяев, однако и «Сахалинские Акулы» не смогли забросить шайбу — у туляков надежно стоял Кирилл Зарубин. 
 
Второй период получился очень насыщенным на события. Гости сразу забросили шайбу, но «Академия Михайлова — Юниор» тут же отыгралась — автором гола стал Евгений Деев. Через несколько минут у туляков удалился игрок — сахалинцы воспользовались моментом и забили. «Академия Михайлова — Юниор» заработала еще одно удаление и пропустила шайбу. Счет стал разгромным, но хозяев это не расстроило. Они собрались с силами и ответили гостям заброшенными шайбами. Дмитрий Булденко реализовал свой момент, следом отличился Артём Эсаулов и сделал счет равным. Для Артема эта стала первая шайба в МХЛ.
 
В третьем периоде туляки оставили все силы на льду и всё же добыли важную победу. В ворота «Акул» залетели шайбы от Акима Селиверстова и Александра Шемарова.
 
5:3 — «Академия Михайлова-Юниор» обыгрывает в Туле «Сахалинских Акул».
 
Ответный матч состоится сегодня, 4 октября, в 13.00 на домашнем льду «юниоров».

сегодня, в 09:20 0
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