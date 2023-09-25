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Туляков предупредили об опасной молочке от предприятий-«призраков»
Изображение от stockking на Freepik.

Туляков предупредили об опасной молочке от предприятий-«призраков»

Роспотребнадзор обнаружил молочную продукцию с данными о несуществующих изготовителях.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области предупредило об установленных фактах оборота молочной продукции с данными о несуществующих изготовителях:

  • ООО «Милка-М» (адрес производства: г. Рязань, ул. Ситниковская, д. 69, стр. А, с. 2; юридический адрес: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 17, к. 1);
  • ООО «ФореЛька» (адрес производства: Республика Карелия, д. Тивдия, цех переработки: река Тивдий; юридический адрес: Республика Карелия, д. Тивдия, ул. Заречная, д. 16).

Такая продукция может быть потенциально опасной.

Как сообщает администрация МО Киреевский район со ссылкой на Россельхознадзор, установлены факты фальсификации молочной продукции жирами немолочного происхождения с данными о следующих производителях:

  • ООО «Маримолоко» (Республика Марий Эл), продукт молочный сгущенный с сахаром;
  • ООО «Саратовский молочный комбинат»(Саратовская обл.), молоко питьевое ультрапастеризованное;
  • ООО «Сибирский завод молочных продуктов» (Новосибирская обл.), сыр плавленый;
  • ООО «Молпромкубань» (Краснодарский край), сливки ультрапастеризованные.
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