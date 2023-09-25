  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. «Видишь гаишника? А он есть!»: мгновенное наказание за двойную сплошную — видео - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Видишь гаишника? А он есть!»: мгновенное наказание за двойную сплошную — видео

«Видишь гаишника? А он есть!»: мгновенное наказание за двойную сплошную — видео

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Андрей С. прислал в нашу традиционную рубрику кадры о поучительной и, наверное, слегка трагичной истории, которая недавно произошла перед пересечением ул. Рязанской и Городского переулка в Туле. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.

«Белый автомобиль развернулся через двойную сплошную, но не учел, что позади него стоял мотоцикл ДПС…» — прокомментировал автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле водитель трамвая № 13 проехала на красный и взмахнула руками
Дежурная часть
В Туле водитель трамвая № 13 проехала на красный и взмахнула руками
вчера, в 20:03, 38 3695 3
В Щекино на дороге встретили «спешунчика»
Дежурная часть
В Щекино на дороге встретили «спешунчика»
вчера, в 15:10, 8 1000 0
На ул. Кирова водитель решил, что обойдется без разрыва
Дежурная часть
На ул. Кирова водитель решил, что обойдется без разрыва
вчера, в 10:02, 22 1159 4
В центре Тулы водитель Infiniti решил, что ему можно «против шерсти»
Дежурная часть
В центре Тулы водитель Infiniti решил, что ему можно «против шерсти»
23 сентября, в 20:20, 38 1825 7
Все новости сюжета
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор:
сегодня, в 17:43 +6
Другие статьи по темам
Событие
карманакажи автохама пдд нарушение ПДД
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как инвесторы провели лето   
Как инвесторы провели лето   
Туляков предупредили об опасной молочке от предприятий-«призраков»
Туляков предупредили об опасной молочке от предприятий-«призраков»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.