Тульский экзотариум научил москвичей строить террариум

Фото Тульского экзотариума

Форум «ВНауке», на который наш зоопарк прошёл отбор, проводился в столице впервые.

В минувшие выходные Тульский экзотариум принял участие в московском форуме «ВНауке». Мероприятие проводится впервые. В нём участвовали представители групп соцсети «ВКонтакте», занимающиеся популяризацией науки в соцсетях. Тульский экзотариум был среди 15 участников, прошедших отбор.

Как рассказали сотрудники экзотариума, за день их стенд прошли 1,5 тыс. человек. Так, ведущий зоотехник, герпетолог-террариумист Дарья Змеева выступила на двух секциях форума, познакомив собравшихся с проектом «Биологи против фильмов ужасов». Зоотехник Максим Булдаков показал мастер-класс по изготовлению правильного террариума «Змеи в доме. Секреты дружбы с рептилиями».

— На стенде экзотариума в выставочной зоне побывали все посетители мероприятия. Кто-то развеял страх перед рептилиями, кто-то поближе познакомился с профессией герпетолога, узнал о применении пинцетов, устройстве инкубатора, термоковриках, лампах, крюках и защитных крагах, а самые заинтересованные смогли поприсутствовать при определении пола змеи. Да, это совсем непросто и порой невозможно без специнструментария, — рассказали сотрудники экзотариума.

По итогам фестиваля группа зоопарка показала прирост на тысячу подписчиков и достигла отметки 18 тысяч.