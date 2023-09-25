Тульские военные медики в зоне СВО достали «забытую» пулю из головы бойца

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В апреле мужчина попал под обстрел и кусок свинца застрял в нижней челюсти.

Военные медики из 39-го отдельного медицинского (аэромобильного) отряда Тульской 106-й дивизии ВДВ прооперировали бойца, который почти полгода проходил с пулей, застрявшей в нижней челюсти.

Уточняется, что пациент поступил в госпиталь с жалобами на ограничение движения нижней челюсти, боль при открывании рта и приёме пищи. Мужчина рассказал врачам, что в апреле при выполнении боевой задачи он попал под обстрел. Проходил лечение в одном из прифронтовых медучреждений с диагнозом «Сквозное осколочное ранение мягких тканей правого бедра» и был выписан в связи с выздоровлением.

Рентген показал, что в нижней челюсти военного застряла пуля. Было решено провести операцию под комбинированной анестезией. Инородное тело было успешно удалено, боец скоро вернётся в строй.

Напомним, сегодня стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу присвоил 39-му ОМЕДО почётное наименование «гвардейский».