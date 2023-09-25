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В Тульской области сохраняется 4-й класс пожароопасности
Фото Алексея Пирязева

В Тульской области сохраняется 4-й класс пожароопасности

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает правила, которые жизненно важно соблюдать.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 26 по 28 сентября местами на территории Тульской области сохранится высокая степень пожароопасности (4 класс).

Спасатели напоминают жителям региона основные меры предосторожности:

  • Не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы.
  • Не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым.
  • Своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы.
  • Не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву.
  • В пожароопасный период проводите с детьми и подростками разъяснительную работу. Никогда не давайте играть детям спичками.
  • Не курите в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки.
  • Имейте дома и во дворе первичные средства пожаротушения: огнетушитель, емкость с водой, ведро.
  • Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах. Не разводите костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно звоните по телефонам 01, 101 или 112.

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Фотограф:
сегодня, в 19:46 0
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