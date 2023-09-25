Алексей Дюмин приказал тульским чиновникам сдать нормативы ГТО

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Глава региона отметил, что одной из национальных целей президент Владимир Путин определил рост числа людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. К 2030 году их должно быть 70%.

Министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев сообщил, что в регионе работают более 1500 спортивных объектов. За четыре года доля жителей, которые систематически занимаются физкультурой и спортом, увеличилась с 45% до 56%. Создано 17 центров тестирования ГТО, нормативы выполнили более 30 тысяч человек, более 11 тысяч получили знаки отличия получили.

Ежегодно в Тульской области проводится более 120 физкультурных мероприятий для людей всех возрастов. В колледжах и вузах региона созданы студенческие клубы по 20 видам спорта. На их базе работают 51 секция и около 80 студенческих сборных команд. В 2023 году более 20000 студентов приняли участие в 44 спортивных мероприятиях.

Большой популярностью у молодежи пользуется хоккей – им занимаются более 2000 туляков. Среди самых массовых праздников спорта – легкоатлетические забеги по историческим местам Тулы и области: забег «Ночная Тула», легкоатлетический пробег «Охотничьи тропы Тургенева», тульский марафон «Щит и меч», полумарафон «Оружейная столица». За два года в них приняли участие более 21000 человек из 37 регионов России.

Работодатели уделяют все большее внимание укреплению здоровья своих сотрудников. Физкультурой и спортом занимаются более 340000 работающих жителей области. Для развития корпоративного спорта в регионе проводятся фестивали ГТО и спартакиады среди трудовых коллективов. В них активно участвуют команды разных предприятий.

Для старшего поколения в регионе реализуется проект «Тульское долголетие». Более 3000 человек ежегодно принимают участие в спартакиаде пенсионеров России, «Серебряном турслете», фестивалях «Городки в Тульской губернии» и «Золотая осень».

Каждый год в Тульской области проходит более 30 спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья, в них участвуют более 2500 человек.

Записаться в секцию или в спортшколу а также подать заявку на участие в спортивном мероприятии можно здесь.

Высокую оценку Министерства спорта Российской Федерации получили проекты «Битва клубов» и «Северная ходьба. Усадьбы».

В рамках проекта «Битва клубов» в течение года проводятся соревнования по шести игровым видам спорта среди школьных и студенческих клубов, спортклубов предприятий. В проекте участвуют более 2 тыс. человек из 86 организаций.

Проект «Северная ходьба. Усадьбы» привлек более 3 тыс. человек из 17 регионов страны. Его уникальность в том, что он объединяет в себе спорт, культуру, музыку, историю, туризм и проходит в самых интересных и живописных местах Тульской области.

Дмитрий Яковлев подчеркнул, что уже к 2026 году доля жителей от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, вырастет до 60%.

За последние годы в регионе введено в эксплуатацию шесть ФОКов, четыре ледовых арены, выполнена реконструкция тульского велотрека. Ведется капитальный ремонт спортивных объектов, строятся спортплощадки. Дмитрий Яковлев добавил, что сейчас ведется строительство крытого футбольного манежа на ул. МОПРа, ФОКа с бассейном в пос. 2-й Западный и легкоатлетического манежа на 2500 мест на ул. Санаторной, вводится в эксплуатацию ФОК в пос. Куркино.

Дает свои результаты целевое обучение в сфере спорта: все целевики, окончившие ТГПУ им. Л. Н. Толстого, работают в спортшколах региона. Дмитрию Яковлеву поручено продолжить работу по популяризации здорового образа жизни и физкультуры, а также проработать вопрос усовершенствования платформы «Навигатор физической культуры и спорта», продумать новые маршруты проекта «Северная ходьба. Усадьбы», проанализировать уровень зарплаты тренеров и инструкторов в ФОКах.

Алексей Дюмин поинтересовался, принимают ли участие в спортивных мероприятиях члены правительства Тульской области и сдают ли они нормы ГТО.

– Нужно довести число членов правительства, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, до 70%. А ГТО должны все сдать, начиная с губернатора. Все без исключения. Это не просьба, это приказ, – сказал глава региона.