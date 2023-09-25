Шойгу присвоил тульскому медицинскому отряду почётное звание

Приказом министра обороны Сергея Шойгу почётное звание «гвардейский» присвоено медицинскому (аэромобильному) отряду Тульской 106-й дивизии. Об этом сообщил телеграм-канал, представляющий наших десантников, со ссылкой на телесюжет «Первого канала».

Один день из жизни тульских военных медиков показали в федеральном эфире. Врачи проводят не только хирургические операции по удалению осколков и неразорвавшихся крупных снарядов, но и офтальмологические. В арсенале тульских медиков имеется передвижной аппарат МРТ, позволяющий диагностировать раненных в полевых условиях.

— Всего государственными наградами отмечено 4,5 тыс. военных медиков, — подчеркнула ведущая.