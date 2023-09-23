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В Алексине студент техникума избил первокурсника
фото: соцсети

В Алексине студент техникума избил первокурсника

У потерпевшего диагностировано сотрясение мозга.

Жительница Алексина Екатерина Липатова опубликовала в соцсетях информацию о происшествии, случившемся 20 сентября в Алексинском химико-технологическом техникуме:

— На большой перемене был жестоко избит мой сын — студент 1 курса Липатов Назар. Избил его студент 2 курса этого же техникума. Вокруг стояла толпа студентов, и никто не заступился, потому что многие боятся этого студента.

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Женщина отметила, что написала заявление в полицию, а её сын сейчас находится в Тульской областной детской больнице с сотрясением мозга и множественными травмами. 

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что в настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего, по результатам судебно-медицинской экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

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