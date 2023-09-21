Тулячка Арина Шершнева попала на шоу «Умницы и умники» благодаря любви к k-pop

Фото: «Алексинские вести».

В будущем девочка хочет связать свою жизнь с востоковедением.

Одиннадцатиклассница Арина Шершнева из алексинской общеобразовательной школы № 1 снялась в интеллектуальной передаче «Умницы и умники». Об этом сообщает городской портал «Алексинсити».

Увидеть тульскую школьницу в эфире Первого канала можно в субботу, в девять утра. Она снялась в 12 выпусках телепередачи. Арина предстанет в статусе одного из «теоретиков». В одном из выпусков девушке удалось получить от ведущего Юрия Вяземского заслуженный орден.

Любовь к корейским музыкантам

В интервью местному изданию она призналась: стать интеллектуалкой ей помог k-pop. В средней школе её покорила корейская поп-музыка. А там подтянулись Япония, Китай. Увлечение восточной культурой подтолкнуло к глубокому изучению истории этих стран, и вскоре знания Арины вышли за рамки школьной программы. Помогла и классный руководитель — учитель истории и обществознания Людмила Пантеева. Разглядев у школьницы рвение к познанию предмета, она предложила принять участие в одном из городских конкурсов, проводимых в рамках Года педагога и наставника. Арина написала хорошее эссе и попала на региональный этап конкурса «Умники и умницы», а там — на телешоу.

Своё будущее девушка видит в востоковедении — хочет поступить в Москву или Санкт-Петербург.