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Учёные выяснили, какая добавка помогает восстановиться от ковида
Фото из архива Myslo

Учёные выяснили, какая добавка помогает восстановиться от ковида

Исследования длились полгода.

Спортивная добавка способна облегчить хроническую усталость у тех, кто тяжело перенёс COVID-19. Об этом пишет TimesNewsUK со ссылкой на сербских учёных.

В исследовании приняли участие 12 взрослых, у которых за предыдущие три месяца был положительный результат теста на COVID-19. Все они испытывали сильную усталость и разбитость, вызванную затяжным коронавирусом. Первая группа добровольцев ежедневно принимала креатин в виде порошка, вторая — употребляла плацебо. Через три месяца команда первых испытуемых отметила улучшение самочувствия, а через полгода они заявили, что усталость вовсе отступила. Волонтёры, принимающие плацебо, не заметили положительных изменений в своем состоянии.

— Оказалось, что по истечении шести месяцев уровень креатина в скелетных мышцах и головном мозге испытуемых из первой группы повысился на 33%. Также добровольцы перестали испытывать трудности с концентрацией внимания, — пишет издание.

Исследователи предполагают, что это произошло благодаря тому, что креатин участвует в синтезе аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ), которая стимулирует выработку энергии в клетках. Авторы добавили, что креатин не вызвал побочек и может быть рекомендован в качестве безопасного и эффективного средства для борьбы с синдромом усталости после COVID-19. Подчеркнём, креатин часто используют для восстановления мышечного баланса после тренировок.

Читайте по теме: Готова ли Тула встретить новый штамм коронавируса?

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