По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 22 по 24 сентября местами на территории Тульской области ожидается высокая степень пожароопасности (4-й класс).
В Тульской области ожидается высокая степень пожароопасности
Даже небольшая искра может вызвать возгорание, которое быстро распространится по траве или деревьям.
По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 22 по 24 сентября местами на территории Тульской области ожидается высокая степень пожароопасности (4-й класс).
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