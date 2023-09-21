В Тульской области ожидается высокая степень пожароопасности

Даже небольшая искра может вызвать возгорание, которое быстро распространится по траве или деревьям.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 22 по 24 сентября местами на территории Тульской области ожидается высокая степень пожароопасности (4-й класс).



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