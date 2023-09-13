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В Тульской области предложили создать службу для работы с неблагополучными семьями
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области предложили создать службу для работы с неблагополучными семьями

В рамках проекта откроется дневное отделение, в котором будут работать специально обученные люди.

Губернатор Алексей Дюмин провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребёнка в Тульской области Наталией Зыковой.

В этом году к детскому омбудсмену поступило 820 обращений. Чаще всего они касались ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, нарушений прав ребенка в постразводной ситуации, помощи в возвращении детей, помещенных в детские дома, содействия в разрешении конфликтов в школах и другие.

Губернатор напомнил, что в мае указом Президента утверждена Стратегия комплексной безопасности детей в РФ до 2030 года. Наталия Зыкова отметила, что наш регион с 2016 года включился во Всероссийскую акцию «Безопасность детства». Совместно с органами местного самоуправления проводится ежегодный мониторинг общественных мест, где могут находиться несовершеннолетние. А с правоохранительными структурами — акции по профилактике дорожно-транспортного травматизма, предупреждению выпадения детей из окон.

Алексей Дюмин поддержал предложение Наталии Зыковой активизировать усилия всех профильных органов власти для обеспечения безопасности детей.

Губернатор поручил проводить информационную работу с родителями по профилактике травматизма с привлечением предприятий региона.

По проекту «Профилактика социального сиротства среди детей до 4 лет» проводится мониторинг причин, по которым дети оказываются в доме ребенка. На стратегических сессиях с участием органов опеки и попечительства определяются мероприятия по возвращению детей в семьи, уменьшению сроков их пребывания в Доме ребенка. За первое полугодие удалось вернуть в семьи 35 детей.

Уполномоченный предложила создать в регионе службу «Дети в семье»: открыть дневное отделение и обучить специалистов для работы с такими неблагополучными семьями.

Второй проект — «Подростки России» — предусматривает создание открытых мест для общения и интересного досуга подростков, в том числе стоящих на разных учетах.

— Важно держать на контроле судьбу каждого малыша, попавшего в учреждение из семьи или оставшегося без попечения родителей. Прошу Вас совместно с министерством труда и социальной защиты Тульской области активнее взаимодействовать с другими регионами по обмену опытом и методиками, привлекать для обучения опытных специалистов, — сказал Алексей Дюмин.

По итогам встречи было принято решение проработать возможность дополнительной поддержки наставничества в отношении трудных подростков, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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