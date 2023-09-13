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Пенсионер из Богородицка развратил трех детей и трогал 14-летнюю девочку: суд огласил приговор

Пенсионер из Богородицка развратил трех детей и трогал 14-летнюю девочку: суд огласил приговор

Мужчина отправится в колонию строгого режима.

В Богородицке 66-летний местный житель признан виновным в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и совершении иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Судом установлено, что 19 апреля обвиняемый на территории набережной местного парка совершил развратные действия в отношении трех детей, не достигших 14-летнего возраста, а потом приставал к 14-летней девочке, трогал ее. «Деятельность» пенсионера пресекли полицейские, которых на место происшествия вызвали сами дети.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 15 лет колонии строгого режима. 

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сегодня, в 12:33 0
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