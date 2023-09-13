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Житель Алексина забил насмерть собутыльника из-за 200 рублей
Фото: СК России по Тульской области

Житель Алексина забил насмерть собутыльника из-за 200 рублей

Суд огласил приговор в отношении мужчины.

В Алексине 36-летний мужчина признан виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщают пресс-службы регионального Следственного комитета и областной прокуратуры.

Судом установлено, что 13 мая 2023 года житель Алексина пришел к 29-летнему знакомому в коммуналку на улице Баумана. Мужчины поссорились из-за того, что обвиняемый дал товарищу 200 рублей на алкоголь, но тот потратил их на себя. Между ними завязалась драка, потерпевший получил кулаком по голове, шее, туловищу и конечностями. Из-за множества повреждений и отека головного мозга алексинец скончался на месте.

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Подсудимый вину не признал, заявляя, что от нанесенных ударов потерпевший скончаться не мог. Суд приговорил мужчину к 9,5 года лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

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Автор:
сегодня, в 12:51 +1
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