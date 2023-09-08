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Как в День города будет ходить общественный транспорт в Туле
Фото из архива Myslo

Как в День города будет ходить общественный транспорт в Туле

Публикуем схему движения.

Автобусы. С 8.00 до 12.00:
 

№ 
м-та

Наименование маршрута

Схема движения

1

Горельские выселки- Горелки-СТОА- Кладбище №3

ул. Ключевая - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская – ул. Фридриха Энгельса – ул. Агеева - пр-т Ленина - ул. Циолковского - ул. Железняка - ул. Станиславского - Городской пер. - ул. Рязанская - Новомосковское шоссе -а/д "Тула-Новомосковск- с. Осиновая Гора"-  ул. Пржевальского

3

Суворовское училище - пл. Победы – Суворовское училище

Суворовское училище - ул. Рязанская - пр. Ленина – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – ул. Кауля – ул. Оборонная - ул. Советская - ул.  Пролетарская - ул.  Ложевая - Р-132 - ул.  Ложевая - ул.  Рязанская - Суворовское училище

18

ул. Генерала  Маргелова - Новомедвенский пр-д (Технопарк)

ул. Генерала Маргелова – пр-т Ленина – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – ул. Кауля – ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Гастелло - ул. Кутузова - ул. Вильямса - ул. Майская - ул. Бондаренко - Новомедвенский пр-д

25

пос. Скуратово (пос. Угольный) - Тульский областной онкологический диспансер

пос. Угольный (пос. Озерный) - ул. Скуратовская - пр. Ленина – ул. Агеева – ул. Фридриха Энгельса - ул. Советская - Демидовская плотина - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Вильямса - проезд М. Расковой - ул. Ушинского

27-А

пос. Северный - пос. Плеханово

ул. Еловая - ул. Центральная (пос. Северный) - ул. Володарского (Варваровский пр-д) - ул. Автомобилистов - ул. Скуратовская - пр. Ленина – ул. Агеева – ул. Фридриха Энгельса - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Максима Горького - Алексинское шоссе - ул. Ленина -ул. Красноармейская - ул. Заводская

28

пос. Косая Гора - ПАО «Тулачермет»

ул. Дронова – 3-й Горьковский пр-д – ул. Гагарина - ул. Комсомольская - ул. Лесная (обр.)- ул. Максима Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – ул. Кауля – ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Карла Маркса (ул. Пролетарская - ул. Ложевая)- ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Чаплыгина - ул. Металлургов- ул. Столетова (Театральный пер.) - ул. Доктора Гумилевской

Маршрутки с 8.00 до 12.00:

№ 
м-та

Наименование маршрута

Схема движения

9

ул. Железнодорожная -ул. Токарева – Платоновский лес

ул. Железнодорожная - ул. Токарева – ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Фридриха Энгельса – ул. Агеева– пр-т Ленина - ул. Генерала Маргелова

30

пос. Скуратово (пос. Южный, пос. Западный, пос. Озерный) - Московский вокзал

пос. Озерный - ул. Станционная – Красноглазовский проезд – ул. Жуковского - пос. Западный - ул. Октябрьская - пос. Южный - ул. Автомобилистов - ул. Скуратовская - пр. Ленина – ул. Агеева – ул. Фридриха Энгельса - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская

33

д. Высокое - Щегловская засека - пос. Косая Гора - д. Судаково

д. Высокое - Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Ложевая - ул. Пролетарская - (ул. К. Маркса) - ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля – ул. Михеева – ул. Тимирязева – ул. Агеева - пр-т Ленина - Щекинское шоссе - Орловское шоссе - ул. Демешковская - ул. Максима Горького (поя. Косая Гора) - ул. Генерала Горшкова - ул. Школьная - ул. Дзержинского - д. Рвы

34

пос. Косая Гора –

пос. Октябрьский - Птицефабрика «Тульская»

ул. Комсомольская - ул. М. Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр. Ленина – ул. Агеева – ул. Фридриха Энгельса - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Карпова - Веневское шоссе

35

ст. Козлова засека - пос. Михалково

ул. Л. Толстого - ул. Старо-Овсянниково - ул. Октябрьская - ул. Киреевская - Щекинское шоссе - пр. Ленина – ул. Агеева – ул. Фридриха Энгельса - ул. Советская - Красноармеский пр-т - ул. Путейская - Одоевское шоосе - ул. Тихмяново - 18- проезд (ул. Полюсная) - ул. Маршала  Жукова - Одоевское шоссе - Балтийский пер. - Школьный проезд - пос. Михалково

50

ул. Седова - ул. Новомосковская

ул. Седова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Мира - пр-т Ленина – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – ул. Кауля – ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Староникитская - ул. Кауля - ул. Новомосковская

51

пос. Горельские Выселки - мкр-н Левобережный

ул. Ключевая - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская – ул. Фридриха Энгельса – ул. Агеева - пр-т Ленина - ул. Циолковского - ул. Железняка - ул. Станиславского - Городской пер. - ул. Рязанская - мкр-н Левобережный

62

пос. Прилепы - ул. Ген. Маргелова - Детская обл. больница

пос. Прилепы - д. Кишкино - пос. Фалдино - ул. Шоссейная - ул. Шахтерская - ул. Автомобилистов  - ул. Скуратовская - пр-т Ленина – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – ул. Кауля – ул. Оборонная - ул. Генерала Маргелова - пр-т Ленина - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Гастелло - ул. Кутузова - ул. Вильямса

Автобусы. С 21.30 до 22.30:

м-та

Наименование маршрута

Схема движения

1

пос. Горельские Выселки – Кладбище №3

Новомосковское шоссе- ул. Рязанская – Городской переулок- ул. Станиславского - ул. Железняка- ул. Циолковского - проспект Ленина – ул. Советская – ул. Мосина

2

Московский вокзал - пос. Лихвинка

ул. Путейская - 1-й Лихвинский проезд - ул. Колхозная

3

Суворовское училище - пл. Победы - Суворовское училище

Заход в Депо до 21:00

5

Обл. роддом - мкр-н Левобережный

мкр-н Левобережный- Восточный обвод – ул. Рязанская- ул. Оборонная - ул. Советская- Красноармейский пр. – Московский в-л

7

з-д РТИ - з-д Мелодия

з-д РТИ – ул. Оружейная – ул. 9 Мая – пр. Ленина – ул. Рязанская - Восточный обвод – ул. Ложевая - ул. Металлургов – ул. Театральный переулок - ул. Столетова -  ул. Н. Островского -  з-д Мелодия

8

Автостанция "Восточная" - 18-й проезд

2 ед. - ул. Карпова -ул. Октябрьская – ул. Луначарского

2 ед. – ул. Мосина – ул. Советская – ул. Оборонная

 

11

завод РТИ - пос. Октябрьский

ул. Оружейная - ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дм. Ульянова - ул. Первомайская - пр. Ленина - ул. Советская - Красноармейский пр. – Московский в-л

12

завод РТИ - Птицефабрика "Тульская"

Веневское шоссе- ул. Индустриальная - ул. Каракозова -ул. Кирова - ул. Ложевая - ул. Пролетарская – ТРЦ «РИО»

13

Московский вокзал – городское кладбище №4  – ПАО «Тулачермет"

ул. Путейская - Красноармейский пр. - ул. Советская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - ул. Пржевальского

13А

Московский вокзал — пос. Петелино

ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - пос. Петелино

16

Областной роддом - Московский вокзал

Мясново (з-д Торгового оборудования) –Одоевское шоссе – ул. Путейская – Московский в-л

18

ул. Ген. Маргелова - Новомедвенский пр-д (Технопарк)

ул. Ген. Маргелова - пр. Ленина - ул. Советская –Красноармейский пр. – Московский в-л

21

ул. М. Гончары - Щегловская Засека

ул. Пузакова - ул. Октябрьская - Демидовская плотина - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Щегловская Засека

21А

Площадка- д. Комарки

ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова (обр.) - ул. Щегловская засека - Мыза (прям.) -д. Демидовка - 2-ой Комарский пр-д - ул. Комарская

24

ул. М. Гончары - ПАО "Тулачермет" (верхние проходные)

ТРЦ «РИО» - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Д-ра Гумилевской (Театральный переулок) - ул. Новотульская

25

пос. Скуратово (пос. Угольный) - Тульский Областной Онкологический диспансер

пос. Угольный (пос. Озерный) - ул. Скуратовская - пр. Ленина - ул. Советская – Красноармейский пр. – Московский в-л

26

пос. Скуратово (пос. Западный) - мкр-н Петровский

Скуратово (пос. Западный) - пос. Горняк - Щекинское шоссе - пр. Ленина - ул. Первомайская - ул. Фрунзе - Красноармейский пр. - ул. Путейская - Одоевское шоссе - ул. Болотова - ул. Кабакова - ул. Тихмянова -   (ул. Полюсная) - 18-й проезд - ул. Маршала Жукова - Одоевское шоссе - мкр-н Петровский

27-А

пос. Северный –

пос. Плеханово

пос. Северный (пос. Восточный) - пос. Трудовой - ул. Володарского - Варваровский проезд - ул. Автомобилистов - ул. Скуратовская - пр. Ленина - ул. Советская – ул. Мосина

28

пос. Косая Гора –

ПАО "Тулачермет"

ул. Лесная - ул. Дронова - ул. Комсомольская - ул. М. Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - Щекинское шоссе - пр. Ленина - ул. Советская – ул. Мосина

36

пос. Хомяково –

мкр-н Петровский

2 ед.: мкр-н Петровский – Одоевское шоссе – ул. Путейская – Московский в-л

2 ед.: Хомяковское шоссе - Московское шоссе - ул. Октябрьская – ул. Луначарского

38

пос. Мясново (завод Торгового оборудования) - пос. Басово-Прудный

завод  Торгового оборудования - Ханинский пр-д - ул. Маршала Жукова - ул. Полюсная - ул. Кабакова (18-ый пр-д Мясново) - ул. Тихмянова - ул. Чмутова - ул. Дмитрия Ульянова – ул. Болдина – ул. Макаренко – ул. 9 Мая – пр-т Ленина – ул. Скуратовская – пр-д Энергетиков – ул. Центральная

39А

мкр-н Северная Мыза - мкр-н Новая Тула - ст. Южная

мкр-н Северная Мыза - автоподъезд к строящемуся жилому району массовой малоэтажной застройки «Северная Мыза» - а/д 70-К-041 Тула-Белев - а/д Р-132 «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» - ул. Нижняя Китаевка - Калужское шоссе- ул. Рязанская - пр. Ленина

40

Завод РТИ – д. Бежка

5 ед.: ул. Оружейная - ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дмитрия Ульянова – ул. Первомайская – пр-т Ленина – ул. Советская – - Красноармейский пр. – Московский в-л

 

4 ед.: Епифанское шоссе– ул. Павлика Морозова – ул. Газовая– ул. Кутузова – ул. Шухова – ул. Калинина – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ТРЦ «РИО»

44

Площадка - пос. Рождественский

ул. Луначарского - ул. Октябрьская - Московское шоссе

52В

ТЦ "Макси" - д. Нижние Присады

ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - -(а/д «Тула-Новомосковск»-Прилепы- ул. Центральная)  - ул. Главная - пос. Сергиевский - д. Нижние Присады

71

п. Мясново (12 проезд) - п. Ударник

ул. Чмутова- ул. Тихмянова -18-й проезд (Мясново) - ул. Маршала Жукова – Одоевское шоссе» – а/д «Р – 132 – пос. Ударник» –    а/д «Р-132

72

мкр-н Северная Мыза-Московский вокзал

ул. Путейская – Одоевское шоссе – ул. Лесная (мкр-н Северная Мыза)

102

Тула-Шатск

ТРЦ «РИО» - ул. Пролетарская – ул. Ложевая -  ул. Металлургов – ул. Кутузова – Епифанское шоссе - дорога местного значения Тула – Шатск

156

Тула – Плеханово

ул. Ряжская – ул. Галкина – ул. Демидовская плотина – ул. Октябрьская - ул. Луначарского - ул. Курковая – ул. Литейная - ул. Дульная - ул. Максима Горького – Алексинское шоссе – Плеханово 2

161

Тула - Ленинский

ул. Ряжская – ул. Галкина – ул. Демидовская плотина – ул. Октябрьская - ул. Луначарского - ул. Курковая – ул. Литейная - ул. Дульная - ул. Максима Горького - Алексинское шоссе -ул. Центральная - д. Барсуки- ул. Октябрьская - ул. Мичурина – ул. Гагарина – а\д «Тула-Ленинский»

Маршрутки. С 21.30 до 22.30:

м-та

Наименование маршрута

Схема движения

4

пос. Михалково – ПАО «Тулачермет»-пос. Михалково

ТРЦ «РИО» -  ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Металлургов – ул. Столетова – (Театральный пер.) – ул. Доктора Гумилевской 

9

ул. Железнодорожная – ул. Токарева – Платоновский лес

10 ед. -ул. Мосина – ул. Советская – пр-т Ленина – ул. Генерала Маргелова

10 ед. - ул. Железнодорожная - ул. Токарева – ул. Октябрьская – ул. Луначарского

12/15

д. Морозовка – ст. «Металлург» – База № 10 (Мясново)

ул. Мосина – ул. Советская – Красноармейский  пр-т – ул. Путейская – ул. Одоевское шоссе – ул. Болотова – ул. Кабакова- ул. Тихмянова – 18-й проезд (ул. Полюсная) – ул. Маршала Жукова –Одоевское шоссе

30

пос. Скуратово (пос. Южный, пос. Западный, пос. Озерный) – Московский вокзал

пос. Озерный – ул. Станционная –пос. Западный – ул. Октябрьская – пос. Южный – ул. Автомобилистов – (ул. Володарского (пос. Трудовой – пос. Восточный) Варваровский пр.- ул. Центральная – ул. Еловая – ул. Прудная – Еловой проезд)- ул. Скуратовская – пр. Ленина – ул. Советская – Красноармейский пр-т – ул. Путейская

 

32

ул. Ушинского – Гарнизонный проезд

ул. Ушинского – проезд М. Расковой – ул. Вильямса – ул. Майская – (ул. Бондаренко) – Новомедвенский проезд – ул. Кирова – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ТРЦ «РИО»

 

33

д. Высокое – Щегловская засека – пос. Косая Гора – д. Судаково

д. Высокое – Щегловская Засека – ул. Кирова – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ТРЦ «РИО»

34

пос. Косая Гора – пос. Октябрьский – Птицефабрика «Тульская»

ул. Комсомольская – ул. М. Горького – ул. Демешковская – Орловское шоссе – ул. Шоссейная – Щекинское шоссе – пр. Ленина – ул. Советская – ул. Мосина

35

ст. Козлова Засека – пос. Михалково

ул. Л. Толстого – ул. Старо-Овсянниково – ул. Октябрьская – ул. Киреевская – Щекинское шоссе – пр. Ленина – ул. Советская – Красноармеский пр-т – ул. Путейская – Одоевское шоосе – ул. Тихмяново – 18- проезд (ул. Полюсная) – ул. Маршала  Жукова – Одоевское шоссе – Балтийский пер. – Школьный проезд – пос. Михалково

 

42

пос. Плеханово – Московский вокзал – пос. Плеханово

ул. Заводская – ул. Пионерская – Алексинское шоссе – ул. Максима Горького – ул. Октябрьская – ул. Луначарского – ул. Октябрьская -  ул. Максима Горького – Алексинское шоссе – ул. Пионерская – ул. Заводская

 

50

ул. Седова – ул. Новомосковская

ул. Седова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Мира – пр-т Ленина – ул. Советская – ул. Оборонная -  ул. Кауля – ул. Новомосковская

51

пос. Горельские Выселки – мкр-н Левобережный

ул. Мосина – ул. Советская – пр-т Ленина – ул. Циолковского – ул. Железняка – ул. Станиславского – Городской пер. – ул. Рязанская – мкр-н Левобережный

54

пос. Ивановские дачи – Московский вокзал – пос. Ивановские дачи

ул. Трудовая – ул. Советская – ул. Шоссенйая – пр-т Ленина – ул. 9 Мая -  ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дм. Ульянова – Красноармейский пр-т – ул. Путейская – Красноармейский пр-т – ул. Дм. Ульянова – ул. Болдина-  ул. Макаренко  - ул. 9 Мая – пр-т Ленина -  ул. Шоссенйая – ул. Советская – ул. Трудовая

55

пос. Ивановские дачи – 12-й проезд (Мясново)

ул. Шоссейная – Щекинское шоссе – пр-т Ленина – ул. Станиславского – ул. Николая Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Демонстрации – ул. Дмитрия Ульянова – Красноармейский пр-т – ул. Фрунзе – ул. Коминтерна – ул. Федора Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова

56

мкр-н Левобережный - Московский вокзал -мкр-н Левобережный

мкр-н Левобережный - ул. Рязанская - ул. Оборонная - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская  - Красноармейский пр-т -  ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Рязанская - мкр. Левобережный

58

Завод РТИ - пос. Октябрьский (18 проезд)

ул. Луначарского - ул. Октябрьская - ул. Судейского - ул. Речная - Октябрьский 29-ый проезд - ул. Карпова

59

Алексинское шоссе - ул. Перекопская

Алексинское шоссе - ул. М. Горького - ул. Октябрьская – Демидовская плотина – ТРЦ «РИО»

61

Областной роддом - пос. Мясново (з-д Торгового оборудования)

ул. М. Жукова – Одоевское шоссе-ул. Путейская – Красноармейский пр.-ул. Советская – ул. Мосина

62

пос. Прилепы - ул. Ген. Маргелова - Детская обл. больница

ТРЦ «РИО»- ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Гастелло - ул. Кутузова - ул. Вильямса

64

ул. Железнодорожная - ул.  Токарева - Детская обл. больница

ТРЦ «РИО»- ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Гастелло - ул. Кутузова - ул. Вильямса - ул. Майская - ул. Бондаренко - ул. Вильямса

65

ул. М. Гончары –

ст. "Металлург"

ТРЦ «РИО» - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов

66

д. Федоровка (пос. Хомяково) - ОАО "Балтика" - мкр. Петровский

4ед - с. Архангельское - Хомяковское шоссе - Московское шоссе - ул. Октябрьская – ул. Луначарского

4 ед. - мкр-н Петровский –ул. Одоевское шоссе – ул. Путейская – Красноармейский пр.- ул. Советская – ул. Мосина

102К

Тула-Шатск

ТРЦ «РИО» - ул. Пролетарская – ул. Ложевая -  ул. Металлургов – ул. Кутузова – Епифанское шоссе - дорога местного значения Тула – Шатск

158-К

Тула (Баташевский сад) – Рассвет

пос. Рассвет - ул. Шоссейная - автодорога местного значения д. Хопилово-пос. Рассвет - автодорога Р-139 «Тула-Белев» - Автоподъезд к строящемуся жилому району массовой малоэтажной застройки «Северная Мыза» - Одоевское шоссе - ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская –                    ул. Мосина

162-к

Тула - пос. Обидимо

ТРЦ «РИО» - ул. Демидовская плотина- ул. Октябрьская - ул. Луначарского - ул. Курковая – ул. Дульная - Алексинское шоссе - пос. Плеханово - пос. Хрущево ул. Центральная - д. Барсуки ул. Октябрьская -пос. Барсуки ул. Шоссейная -Алексинское шоссе - ул. Мичурина – ул. Гагарина – - ул. Мичурина  - Алексинское шоссе - пос. Ленинский ул. Ленина - пос. Ленинский ул. Механизаторов -Алексинское шоссе - пос. Обидимо


 

Троллейбусы. С 21.30 до 22.30:

№ 
м-та

Наименование маршрута

Схема движения

1

М. Гончары –

ст. Южная

ул. Путейская - Красноармейский проспект -ул. Д. Ульянова - ул. Болдина -  ул. 9 Мая - проспект Ленина

2

ул. Курковая –

ст. Южная

ул. Путейская - Красноармейский проспект -ул. Д. Ульянова - ул. Болдина -  ул. 9 Мая - проспект Ленина

4

ст. Южная –

пос. Горелки

ул. Путейская - Красноармейский проспект -ул. Д. Ульянова - ул. Болдина -  ул. 9 Мая - проспект Ленина

5

Московский вокзал -  ст. Южная

ул. Путейская - Красноармейский проспект -ул. Д. Ульянова - ул. Болдина -  ул. 9 Мая - проспект Ленина

7

ул. Курковая -

Московский вокзал

ул. Курковая – ул. Октябрьская - Московское шоссе

Трамваи. С 21.30 до 22.30:

м-та

Наименование маршрута

Схема движения

7

Щегловская Засека - ст-н "Металлург"

ул. Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов

10

ст-н "Металлург" - Кондитерская фабрика

Одоевское шоссе -ул. Тихмянова - ул. Воздухофлотская - Павшинский путепровод - Московский в-л- ул. Коминтерна - ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля – Красный перекоп

12

пос. Менделеевский - ул. Штыковая

пр. Ленина – ул. Станиславского - ул. Н. Руднева– ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – ул. Кауля – ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Коминтерна – Московский вокзал

13

ст. Металлург -  пос. Менделеевский

пр. Ленина - ул. Станиславского - ул. Н. Руднева– ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – ул. Кауля – ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Коминтерна - Павшинский путепровод - ул. Воздухофлотская - ул. Тихмянова - Одоевское шоссе

14

пос. Менделеевский - Кондитерская фабрика

пр-т Ленина - ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Агеева - ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - ул. Коминтерна - Павшинский путепровод - ул. Воздухофлотская - ул. Тихмянова - Одоевское шоссе
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7 сентября, в 21:21, 56 4283 -32
В День города в центре Тулы введут масштабные ограничения для транспорта
Жизнь Тулы и области
В День города в центре Тулы введут масштабные ограничения для транспорта
7 сентября, в 18:30, 16 4250 -1
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вчера, в 15:17 +2
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