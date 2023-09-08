Как в День города будет ходить общественный транспорт в Туле

Автобусы. С 8.00 до 12.00:
|
№
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
1
|
Горельские выселки- Горелки-СТОА- Кладбище №3
|
ул. Ключевая - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская – ул. Фридриха Энгельса – ул. Агеева - пр-т Ленина - ул. Циолковского - ул. Железняка - ул. Станиславского - Городской пер. - ул. Рязанская - Новомосковское шоссе -а/д "Тула-Новомосковск- с. Осиновая Гора"- ул. Пржевальского
|
3
|
Суворовское училище - пл. Победы – Суворовское училище
|
Суворовское училище - ул. Рязанская - пр. Ленина – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – ул. Кауля – ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - Р-132 - ул. Ложевая - ул. Рязанская - Суворовское училище
|
18
|
ул. Генерала Маргелова - Новомедвенский пр-д (Технопарк)
|
ул. Генерала Маргелова – пр-т Ленина – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – ул. Кауля – ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Гастелло - ул. Кутузова - ул. Вильямса - ул. Майская - ул. Бондаренко - Новомедвенский пр-д
|
25
|
пос. Скуратово (пос. Угольный) - Тульский областной онкологический диспансер
|
пос. Угольный (пос. Озерный) - ул. Скуратовская - пр. Ленина – ул. Агеева – ул. Фридриха Энгельса - ул. Советская - Демидовская плотина - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Вильямса - проезд М. Расковой - ул. Ушинского
|
27-А
|
пос. Северный - пос. Плеханово
|
ул. Еловая - ул. Центральная (пос. Северный) - ул. Володарского (Варваровский пр-д) - ул. Автомобилистов - ул. Скуратовская - пр. Ленина – ул. Агеева – ул. Фридриха Энгельса - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Максима Горького - Алексинское шоссе - ул. Ленина -ул. Красноармейская - ул. Заводская
|
28
|
пос. Косая Гора - ПАО «Тулачермет»
|
ул. Дронова – 3-й Горьковский пр-д – ул. Гагарина - ул. Комсомольская - ул. Лесная (обр.)- ул. Максима Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – ул. Кауля – ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Карла Маркса (ул. Пролетарская - ул. Ложевая)- ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Чаплыгина - ул. Металлургов- ул. Столетова (Театральный пер.) - ул. Доктора Гумилевской
Маршрутки с 8.00 до 12.00:
|
№
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
9
|
ул. Железнодорожная -ул. Токарева – Платоновский лес
|
ул. Железнодорожная - ул. Токарева – ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Фридриха Энгельса – ул. Агеева– пр-т Ленина - ул. Генерала Маргелова
|
30
|
пос. Скуратово (пос. Южный, пос. Западный, пос. Озерный) - Московский вокзал
|
пос. Озерный - ул. Станционная – Красноглазовский проезд – ул. Жуковского - пос. Западный - ул. Октябрьская - пос. Южный - ул. Автомобилистов - ул. Скуратовская - пр. Ленина – ул. Агеева – ул. Фридриха Энгельса - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская
|
33
|
д. Высокое - Щегловская засека - пос. Косая Гора - д. Судаково
|
д. Высокое - Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Ложевая - ул. Пролетарская - (ул. К. Маркса) - ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля – ул. Михеева – ул. Тимирязева – ул. Агеева - пр-т Ленина - Щекинское шоссе - Орловское шоссе - ул. Демешковская - ул. Максима Горького (поя. Косая Гора) - ул. Генерала Горшкова - ул. Школьная - ул. Дзержинского - д. Рвы
|
34
|
пос. Косая Гора –
пос. Октябрьский - Птицефабрика «Тульская»
|
ул. Комсомольская - ул. М. Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр. Ленина – ул. Агеева – ул. Фридриха Энгельса - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Карпова - Веневское шоссе
|
35
|
ст. Козлова засека - пос. Михалково
|
ул. Л. Толстого - ул. Старо-Овсянниково - ул. Октябрьская - ул. Киреевская - Щекинское шоссе - пр. Ленина – ул. Агеева – ул. Фридриха Энгельса - ул. Советская - Красноармеский пр-т - ул. Путейская - Одоевское шоосе - ул. Тихмяново - 18- проезд (ул. Полюсная) - ул. Маршала Жукова - Одоевское шоссе - Балтийский пер. - Школьный проезд - пос. Михалково
|
50
|
ул. Седова - ул. Новомосковская
|
ул. Седова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Мира - пр-т Ленина – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – ул. Кауля – ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Староникитская - ул. Кауля - ул. Новомосковская
|
51
|
пос. Горельские Выселки - мкр-н Левобережный
|
ул. Ключевая - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская – ул. Фридриха Энгельса – ул. Агеева - пр-т Ленина - ул. Циолковского - ул. Железняка - ул. Станиславского - Городской пер. - ул. Рязанская - мкр-н Левобережный
|
62
|
пос. Прилепы - ул. Ген. Маргелова - Детская обл. больница
|
пос. Прилепы - д. Кишкино - пос. Фалдино - ул. Шоссейная - ул. Шахтерская - ул. Автомобилистов - ул. Скуратовская - пр-т Ленина – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – ул. Кауля – ул. Оборонная - ул. Генерала Маргелова - пр-т Ленина - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Гастелло - ул. Кутузова - ул. Вильямса
Автобусы. С 21.30 до 22.30:
|
№
м-та
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
1
|
пос. Горельские Выселки – Кладбище №3
|
Новомосковское шоссе- ул. Рязанская – Городской переулок- ул. Станиславского - ул. Железняка- ул. Циолковского - проспект Ленина – ул. Советская – ул. Мосина
|
2
|
Московский вокзал - пос. Лихвинка
|
ул. Путейская - 1-й Лихвинский проезд - ул. Колхозная
|
3
|
Суворовское училище - пл. Победы - Суворовское училище
|
Заход в Депо до 21:00
|
5
|
Обл. роддом - мкр-н Левобережный
|
мкр-н Левобережный- Восточный обвод – ул. Рязанская- ул. Оборонная - ул. Советская- Красноармейский пр. – Московский в-л
|
7
|
з-д РТИ - з-д Мелодия
|
з-д РТИ – ул. Оружейная – ул. 9 Мая – пр. Ленина – ул. Рязанская - Восточный обвод – ул. Ложевая - ул. Металлургов – ул. Театральный переулок - ул. Столетова - ул. Н. Островского - з-д Мелодия
|
8
|
Автостанция "Восточная" - 18-й проезд
|
2 ед. - ул. Карпова -ул. Октябрьская – ул. Луначарского
2 ед. – ул. Мосина – ул. Советская – ул. Оборонная
|
11
|
завод РТИ - пос. Октябрьский
|
ул. Оружейная - ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дм. Ульянова - ул. Первомайская - пр. Ленина - ул. Советская - Красноармейский пр. – Московский в-л
|
12
|
завод РТИ - Птицефабрика "Тульская"
|
Веневское шоссе- ул. Индустриальная - ул. Каракозова -ул. Кирова - ул. Ложевая - ул. Пролетарская – ТРЦ «РИО»
|
13
|
Московский вокзал – городское кладбище №4 – ПАО «Тулачермет"
|
ул. Путейская - Красноармейский пр. - ул. Советская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - ул. Пржевальского
|
13А
|
Московский вокзал — пос. Петелино
|
ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - пос. Петелино
|
16
|
Областной роддом - Московский вокзал
|
Мясново (з-д Торгового оборудования) –Одоевское шоссе – ул. Путейская – Московский в-л
|
18
|
ул. Ген. Маргелова - Новомедвенский пр-д (Технопарк)
|
ул. Ген. Маргелова - пр. Ленина - ул. Советская –Красноармейский пр. – Московский в-л
|
21
|
ул. М. Гончары - Щегловская Засека
|
ул. Пузакова - ул. Октябрьская - Демидовская плотина - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Щегловская Засека
|
21А
|
Площадка- д. Комарки
|
ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова (обр.) - ул. Щегловская засека - Мыза (прям.) -д. Демидовка - 2-ой Комарский пр-д - ул. Комарская
|
24
|
ул. М. Гончары - ПАО "Тулачермет" (верхние проходные)
|
ТРЦ «РИО» - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Д-ра Гумилевской (Театральный переулок) - ул. Новотульская
|
25
|
пос. Скуратово (пос. Угольный) - Тульский Областной Онкологический диспансер
|
пос. Угольный (пос. Озерный) - ул. Скуратовская - пр. Ленина - ул. Советская – Красноармейский пр. – Московский в-л
|
26
|
пос. Скуратово (пос. Западный) - мкр-н Петровский
|
Скуратово (пос. Западный) - пос. Горняк - Щекинское шоссе - пр. Ленина - ул. Первомайская - ул. Фрунзе - Красноармейский пр. - ул. Путейская - Одоевское шоссе - ул. Болотова - ул. Кабакова - ул. Тихмянова - (ул. Полюсная) - 18-й проезд - ул. Маршала Жукова - Одоевское шоссе - мкр-н Петровский
|
27-А
|
пос. Северный –
пос. Плеханово
|
пос. Северный (пос. Восточный) - пос. Трудовой - ул. Володарского - Варваровский проезд - ул. Автомобилистов - ул. Скуратовская - пр. Ленина - ул. Советская – ул. Мосина
|
28
|
пос. Косая Гора –
ПАО "Тулачермет"
|
ул. Лесная - ул. Дронова - ул. Комсомольская - ул. М. Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - Щекинское шоссе - пр. Ленина - ул. Советская – ул. Мосина
|
36
|
пос. Хомяково –
мкр-н Петровский
|
2 ед.: мкр-н Петровский – Одоевское шоссе – ул. Путейская – Московский в-л
2 ед.: Хомяковское шоссе - Московское шоссе - ул. Октябрьская – ул. Луначарского
|
38
|
пос. Мясново (завод Торгового оборудования) - пос. Басово-Прудный
|
завод Торгового оборудования - Ханинский пр-д - ул. Маршала Жукова - ул. Полюсная - ул. Кабакова (18-ый пр-д Мясново) - ул. Тихмянова - ул. Чмутова - ул. Дмитрия Ульянова – ул. Болдина – ул. Макаренко – ул. 9 Мая – пр-т Ленина – ул. Скуратовская – пр-д Энергетиков – ул. Центральная
|
39А
|
мкр-н Северная Мыза - мкр-н Новая Тула - ст. Южная
|
мкр-н Северная Мыза - автоподъезд к строящемуся жилому району массовой малоэтажной застройки «Северная Мыза» - а/д 70-К-041 Тула-Белев - а/д Р-132 «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» - ул. Нижняя Китаевка - Калужское шоссе- ул. Рязанская - пр. Ленина
|
40
|
Завод РТИ – д. Бежка
|
5 ед.: ул. Оружейная - ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дмитрия Ульянова – ул. Первомайская – пр-т Ленина – ул. Советская – - Красноармейский пр. – Московский в-л
4 ед.: Епифанское шоссе– ул. Павлика Морозова – ул. Газовая– ул. Кутузова – ул. Шухова – ул. Калинина – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ТРЦ «РИО»
|
44
|
Площадка - пос. Рождественский
|
ул. Луначарского - ул. Октябрьская - Московское шоссе
|
52В
|
ТЦ "Макси" - д. Нижние Присады
|
ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - -(а/д «Тула-Новомосковск»-Прилепы- ул. Центральная) - ул. Главная - пос. Сергиевский - д. Нижние Присады
|
71
|
п. Мясново (12 проезд) - п. Ударник
|
ул. Чмутова- ул. Тихмянова -18-й проезд (Мясново) - ул. Маршала Жукова – Одоевское шоссе» – а/д «Р – 132 – пос. Ударник» – а/д «Р-132
|
72
|
мкр-н Северная Мыза-Московский вокзал
|
ул. Путейская – Одоевское шоссе – ул. Лесная (мкр-н Северная Мыза)
|
102
|
Тула-Шатск
|
ТРЦ «РИО» - ул. Пролетарская – ул. Ложевая - ул. Металлургов – ул. Кутузова – Епифанское шоссе - дорога местного значения Тула – Шатск
|
156
|
Тула – Плеханово
|
ул. Ряжская – ул. Галкина – ул. Демидовская плотина – ул. Октябрьская - ул. Луначарского - ул. Курковая – ул. Литейная - ул. Дульная - ул. Максима Горького – Алексинское шоссе – Плеханово 2
|
161
|
Тула - Ленинский
|
ул. Ряжская – ул. Галкина – ул. Демидовская плотина – ул. Октябрьская - ул. Луначарского - ул. Курковая – ул. Литейная - ул. Дульная - ул. Максима Горького - Алексинское шоссе -ул. Центральная - д. Барсуки- ул. Октябрьская - ул. Мичурина – ул. Гагарина – а\д «Тула-Ленинский»
Маршрутки. С 21.30 до 22.30:
|
№
м-та
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
4
|
пос. Михалково – ПАО «Тулачермет»-пос. Михалково
|
ТРЦ «РИО» - ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Металлургов – ул. Столетова – (Театральный пер.) – ул. Доктора Гумилевской
|
9
|
ул. Железнодорожная – ул. Токарева – Платоновский лес
|
10 ед. -ул. Мосина – ул. Советская – пр-т Ленина – ул. Генерала Маргелова
10 ед. - ул. Железнодорожная - ул. Токарева – ул. Октябрьская – ул. Луначарского
|
12/15
|
д. Морозовка – ст. «Металлург» – База № 10 (Мясново)
|
ул. Мосина – ул. Советская – Красноармейский пр-т – ул. Путейская – ул. Одоевское шоссе – ул. Болотова – ул. Кабакова- ул. Тихмянова – 18-й проезд (ул. Полюсная) – ул. Маршала Жукова –Одоевское шоссе
|
30
|
пос. Скуратово (пос. Южный, пос. Западный, пос. Озерный) – Московский вокзал
|
пос. Озерный – ул. Станционная –пос. Западный – ул. Октябрьская – пос. Южный – ул. Автомобилистов – (ул. Володарского (пос. Трудовой – пос. Восточный) Варваровский пр.- ул. Центральная – ул. Еловая – ул. Прудная – Еловой проезд)- ул. Скуратовская – пр. Ленина – ул. Советская – Красноармейский пр-т – ул. Путейская
|
32
|
ул. Ушинского – Гарнизонный проезд
|
ул. Ушинского – проезд М. Расковой – ул. Вильямса – ул. Майская – (ул. Бондаренко) – Новомедвенский проезд – ул. Кирова – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ТРЦ «РИО»
|
33
|
д. Высокое – Щегловская засека – пос. Косая Гора – д. Судаково
|
д. Высокое – Щегловская Засека – ул. Кирова – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ТРЦ «РИО»
|
34
|
пос. Косая Гора – пос. Октябрьский – Птицефабрика «Тульская»
|
ул. Комсомольская – ул. М. Горького – ул. Демешковская – Орловское шоссе – ул. Шоссейная – Щекинское шоссе – пр. Ленина – ул. Советская – ул. Мосина
|
35
|
ст. Козлова Засека – пос. Михалково
|
ул. Л. Толстого – ул. Старо-Овсянниково – ул. Октябрьская – ул. Киреевская – Щекинское шоссе – пр. Ленина – ул. Советская – Красноармеский пр-т – ул. Путейская – Одоевское шоосе – ул. Тихмяново – 18- проезд (ул. Полюсная) – ул. Маршала Жукова – Одоевское шоссе – Балтийский пер. – Школьный проезд – пос. Михалково
|
42
|
пос. Плеханово – Московский вокзал – пос. Плеханово
|
ул. Заводская – ул. Пионерская – Алексинское шоссе – ул. Максима Горького – ул. Октябрьская – ул. Луначарского – ул. Октябрьская - ул. Максима Горького – Алексинское шоссе – ул. Пионерская – ул. Заводская
|
50
|
ул. Седова – ул. Новомосковская
|
ул. Седова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Мира – пр-т Ленина – ул. Советская – ул. Оборонная - ул. Кауля – ул. Новомосковская
|
51
|
пос. Горельские Выселки – мкр-н Левобережный
|
ул. Мосина – ул. Советская – пр-т Ленина – ул. Циолковского – ул. Железняка – ул. Станиславского – Городской пер. – ул. Рязанская – мкр-н Левобережный
|
54
|
пос. Ивановские дачи – Московский вокзал – пос. Ивановские дачи
|
ул. Трудовая – ул. Советская – ул. Шоссенйая – пр-т Ленина – ул. 9 Мая - ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дм. Ульянова – Красноармейский пр-т – ул. Путейская – Красноармейский пр-т – ул. Дм. Ульянова – ул. Болдина- ул. Макаренко - ул. 9 Мая – пр-т Ленина - ул. Шоссенйая – ул. Советская – ул. Трудовая
|
55
|
пос. Ивановские дачи – 12-й проезд (Мясново)
|
ул. Шоссейная – Щекинское шоссе – пр-т Ленина – ул. Станиславского – ул. Николая Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Демонстрации – ул. Дмитрия Ульянова – Красноармейский пр-т – ул. Фрунзе – ул. Коминтерна – ул. Федора Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова
|
56
|
мкр-н Левобережный - Московский вокзал -мкр-н Левобережный
|
мкр-н Левобережный - ул. Рязанская - ул. Оборонная - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Рязанская - мкр. Левобережный
|
58
|
Завод РТИ - пос. Октябрьский (18 проезд)
|
ул. Луначарского - ул. Октябрьская - ул. Судейского - ул. Речная - Октябрьский 29-ый проезд - ул. Карпова
|
59
|
Алексинское шоссе - ул. Перекопская
|
Алексинское шоссе - ул. М. Горького - ул. Октябрьская – Демидовская плотина – ТРЦ «РИО»
|
61
|
Областной роддом - пос. Мясново (з-д Торгового оборудования)
|
ул. М. Жукова – Одоевское шоссе-ул. Путейская – Красноармейский пр.-ул. Советская – ул. Мосина
|
62
|
пос. Прилепы - ул. Ген. Маргелова - Детская обл. больница
|
ТРЦ «РИО»- ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Гастелло - ул. Кутузова - ул. Вильямса
|
64
|
ул. Железнодорожная - ул. Токарева - Детская обл. больница
|
ТРЦ «РИО»- ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Гастелло - ул. Кутузова - ул. Вильямса - ул. Майская - ул. Бондаренко - ул. Вильямса
|
65
|
ул. М. Гончары –
ст. "Металлург"
|
ТРЦ «РИО» - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов
|
66
|
д. Федоровка (пос. Хомяково) - ОАО "Балтика" - мкр. Петровский
|
4ед - с. Архангельское - Хомяковское шоссе - Московское шоссе - ул. Октябрьская – ул. Луначарского
4 ед. - мкр-н Петровский –ул. Одоевское шоссе – ул. Путейская – Красноармейский пр.- ул. Советская – ул. Мосина
|
102К
|
Тула-Шатск
|
ТРЦ «РИО» - ул. Пролетарская – ул. Ложевая - ул. Металлургов – ул. Кутузова – Епифанское шоссе - дорога местного значения Тула – Шатск
|
158-К
|
Тула (Баташевский сад) – Рассвет
|
пос. Рассвет - ул. Шоссейная - автодорога местного значения д. Хопилово-пос. Рассвет - автодорога Р-139 «Тула-Белев» - Автоподъезд к строящемуся жилому району массовой малоэтажной застройки «Северная Мыза» - Одоевское шоссе - ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская – ул. Мосина
|
162-к
|
Тула - пос. Обидимо
|
ТРЦ «РИО» - ул. Демидовская плотина- ул. Октябрьская - ул. Луначарского - ул. Курковая – ул. Дульная - Алексинское шоссе - пос. Плеханово - пос. Хрущево ул. Центральная - д. Барсуки ул. Октябрьская -пос. Барсуки ул. Шоссейная -Алексинское шоссе - ул. Мичурина – ул. Гагарина – - ул. Мичурина - Алексинское шоссе - пос. Ленинский ул. Ленина - пос. Ленинский ул. Механизаторов -Алексинское шоссе - пос. Обидимо
Троллейбусы. С 21.30 до 22.30:
|
№
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
1
|
М. Гончары –
ст. Южная
|
ул. Путейская - Красноармейский проспект -ул. Д. Ульянова - ул. Болдина - ул. 9 Мая - проспект Ленина
|
2
|
ул. Курковая –
ст. Южная
|
ул. Путейская - Красноармейский проспект -ул. Д. Ульянова - ул. Болдина - ул. 9 Мая - проспект Ленина
|
4
|
ст. Южная –
пос. Горелки
|
ул. Путейская - Красноармейский проспект -ул. Д. Ульянова - ул. Болдина - ул. 9 Мая - проспект Ленина
|
5
|
Московский вокзал - ст. Южная
|
ул. Путейская - Красноармейский проспект -ул. Д. Ульянова - ул. Болдина - ул. 9 Мая - проспект Ленина
|
7
|
ул. Курковая -
Московский вокзал
|
ул. Курковая – ул. Октябрьская - Московское шоссе
Трамваи. С 21.30 до 22.30:
|
№
м-та
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
7
|
Щегловская Засека - ст-н "Металлург"
|
ул. Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов
|
10
|
ст-н "Металлург" - Кондитерская фабрика
|
Одоевское шоссе -ул. Тихмянова - ул. Воздухофлотская - Павшинский путепровод - Московский в-л- ул. Коминтерна - ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля – Красный перекоп
|
12
|
пос. Менделеевский - ул. Штыковая
|
пр. Ленина – ул. Станиславского - ул. Н. Руднева– ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – ул. Кауля – ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Коминтерна – Московский вокзал
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13
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ст. Металлург - пос. Менделеевский
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пр. Ленина - ул. Станиславского - ул. Н. Руднева– ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – ул. Кауля – ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Коминтерна - Павшинский путепровод - ул. Воздухофлотская - ул. Тихмянова - Одоевское шоссе
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14
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пос. Менделеевский - Кондитерская фабрика
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пр-т Ленина - ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Агеева - ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - ул. Коминтерна - Павшинский путепровод - ул. Воздухофлотская - ул. Тихмянова - Одоевское шоссе