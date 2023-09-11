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Фестиваль «Театральный дворик» завершился ярким файер-шоу: фоторепортаж
Фото Алексея Горохова.

Фестиваль «Театральный дворик» завершился ярким файер-шоу: фоторепортаж

Это было эффектно!

9 и 10 сентября в Туле проходил традиционный фестиваль «Театральный дворик». Мероприятие собрало более 150 артистов из России, Белоруссии и Мексики. Коллективы выступали на площадках «Ликёрки Лофт» и в сквере Л. Н. Толстого.

Уличные артисты показали более 40 спектаклей и различных ярких перформансов.

«Атмосфера потрясающая!»: в Туле открылся фестиваль «Театральный дворик»

Второй день фестиваля был особенно насыщен музыкой и танцами. А завершилось всё ярким файер-шоу. Смотрите большой фоторепортаж Myslo!

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