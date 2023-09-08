Алексей Дюмин лично наградил тульскую учительницу, спасшую детей от гибели

Фото пресс-службы правительства Тульской области

8 сентября в Тульском театре драмы состоялась церемония вручения государственных и региональных наград, посвященная Дню города-героя Тулы и Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин вручил государственную награду «За спасение погибавших» учительнице Татьяне Шулениной.

Напомним, в начале августа группа детей участников СВО возвращалась на автобусе после отдыха в Анапе. Внезапно водитель потерял сознание. Учитель начальных классов Татьяна Шуленина сидела позади водителя. Вдруг женщина заметила, что он опустил голову, не смотрит на дорогу. Татьяна перелезла через ограждение в кабину, схватилась за руль и увела ГАЗель на обочину.

Как только стало известно об этом случае, губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к Президенту Владимиру Путину с просьбой представить учительницу Татьяну Шуленину к госнаграде.

Кроме того, в конце августа учительница получила медаль МВД России «За смелость во имя спасения».