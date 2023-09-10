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Прошлое в настоящем: посетители «Этнокода» рассказали о любимых местах в Туле
Фото: Добрая Лиза

Прошлое в настоящем: посетители «Этнокода» рассказали о любимых местах в Туле

9 сентября на Пролетарской набережной туляки и гости оружейной столицы отмечали День города.

Этот год в парке посвящен русскому стилю. Концепция «Этнокода» объединяет прошлое и настоящее. Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть здесь.

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Myslo пообщался с жителями и гостями города и спросил, какие впечатления они получили от праздника и какие места в Туле им нравятся.

Без имени-1.pngВлад и Катя.

Кате 20 лет, она студентка и живет в Туле.

— Сегодня очень классное мероприятие проводится! Много зон, где каждый найдет себе занятие, можно венок сплести или браслет. И круто, что все в одном направлении — в этническом стиле. Сама я увлекаюсь рукоделием и рисованием.

Любимое место — общежитие, там можно поспать (шутит Катя). А вообще мне нравится «Ликерка». Это место, где я люблю вкусно поесть и просто погулять. Здорово, что там есть спокойные и небольшие заведения, где можно тихо посидеть.

Влад родом из Рязанской области, а сейчас живет в Москве, переехал туда по работе.

— Я разносторонний человек, увлекаюсь всем, чем можно — машинами, рисованием, компьютерами. Сегодня мне нравится энергетика мероприятия, здесь интересно проводить время.

От Тулы у меня сложились хорошие впечатления. Я тут второй раз. Мне очень понравилось в Центральном парке, такое все там интересное и зеленое (улыбается Влад). И то, что попал на сегодняшней праздник, очень рад этому.

ав.pngАня.

Ане 25 лет, в День города она проводит мастер-класс по росписи стеклянных рамок.

— Я художник, преподаватель и сотрудник арт-резиденции «Родина». Увлекаюсь фотографией, рисованием и всем, что связано с творчеством. По образованию я педагог и еще закончила художку. Уже 4 года работаю преподавателем, поэтому у меня большой опыт проведения мастер-классов и занятий на тему декоративно-прикладного искусства.

Я какой-то период жизни работала в Китае, но всегда скучала по родному городу. В Туле мне нравится атмосфера и темп жизни. Здесь все идет спокойно и неспешно. 

Мне очень нравится тема развития национального кода и раскрытие нашей славянской идентичности. Я выступаю за развитие и открытие новых молодежных брендов, посвященных русской теме, и тульской в том числе. Очень рада поучаствовать в мероприятии, связанном с сохранением традиций.

photo_2023-09-10_12-10-36.jpgСева.
 

— Я учусь в университете, увлекаюсь граффити уже 4 года. Помимо этого пишу музыку, занимаюсь баскетболом и боксом, но в основном, все свое время уделяю только граффити.

Впечатления от сегодняшнего дня крутые. Я безумно рад, что у нас проводятся такие мероприятия, на которых продвигается молодежное искусство. Форматы постоянно меняются, это дает огромный опыт и развитие.

Любимое место в Туле — молодежный кластер «Октава». Также мне нравится приходить на споты (место, где рисуют граффити), например, дамба у ТЦ «Макси».

photo_2023-09-09_17-48-16.jpgАлиса.

Алисе 34 года, она коренная тулячка.

— Я увлекаюсь рисованием и танцами. Рисую в стиле реализма, это можно заметить по моей матрешке. В танцах долго работала в восточном стиле, а сейчас развиваюсь в стиле хай-хилс. 

Сегодня очень активная программа. Я не часто посещаю такие места, поэтому удивлена, что есть столько всего для молодежи, столько разных направлений. Все очень интересное и драйвовое.

Очень люблю по осени съездить в Ясную Поляну, это место обязательно для ежегодного посещения. Еще в Поленово очень нравится, да и в принципе люблю отдых на природе.

photo_2023-09-09_19-07-42.jpgВера Ростиславовна.

Вере Ростиславовне 70 лет. Она посетила мероприятие как участник народной дружины. Увлечения женщины — сад и огород.

— Я помогаю полиции, чтобы не было никаких неприятностей, мало ли кто-то захочет искупаться или подраться, а мое дело сообщить об этом полицейским.

Сегодняшнее мероприятие классное. Обязательно буду смотреть салют.

В Туле мне нравится Центральный парк. И юность, и с детьми, и с внуками там проводила много времени. Платоновский парк тоже хороший. Однозначно входят в любимый список Ясная Поляна, Поленово и Велегож. 

Сюжет: День города-2023
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сегодня, в 16:08 0
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