В РЖД сняли ограничения на продажу билетов за 45 суток

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Теперь можно приобрести билеты за 90 суток до их отправления.

В РЖД возобновили продажу билетов на все поезда дальнего следования. Продажа билетов на поезда, ранее появлявшиеся в продаже только за 45 суток, будет открыта уже завтра, 9 сентября с 8 часов утра. Теперь можно приобретать билеты за 90 суток до их отправления, как это было ранее.

Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

— Сняли все ограничения, связанные с проведением масштабных работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле. Изменения касались поездов, курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, некоторыми городами Краснодарского края, Приволжья, Урала и Северного Кавказа, — сказано в тексте сообщения.

Таким образом, купить билет на 6 декабря можно уже завтра.