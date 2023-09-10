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Концерт Руслана Алехно и красочный фейерверк: как в Туле завершился День города
Фото Максима Котенева.

Концерт Руслана Алехно и красочный фейерверк: как в Туле завершился День города

Смотрите большой фоторепортаж Myslo!

Праздничные концерты по традиции прошли на нескольких площадках города. На главной сцене выступили Центральный военный оркестр Министерства обороны России и заслуженный артист Республики Беларусь Руслан Алехно. Глава администрации Илья Беспалов вручил певцу тульский самовар.

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Завершился праздник большим красочным фейерверком. 

Были на концерте? Ищите себя на фотографиях!

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Друзья, как вам День города? Какое мероприятие было самым интересным? Понравился ли концерт? А как фейерверк? Делитесь мнением в комментариях!

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