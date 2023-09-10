Концерт Руслана Алехно и красочный фейерверк: как в Туле завершился День города

Фото Максима Котенева.

Праздничные концерты по традиции прошли на нескольких площадках города. На главной сцене выступили Центральный военный оркестр Министерства обороны России и заслуженный артист Республики Беларусь Руслан Алехно. Глава администрации Илья Беспалов вручил певцу тульский самовар.

Завершился праздник большим красочным фейерверком.

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