Концерт Руслана Алехно и красочный фейерверк: как в Туле завершился День города

Праздничные концерты по традиции прошли на нескольких площадках города. На главной сцене выступили Центральный военный оркестр Министерства обороны России и заслуженный артист Республики Беларусь Руслан Алехно. Глава администрации Илья Беспалов вручил певцу тульский самовар.
Завершился праздник большим красочным фейерверком.
Были на концерте? Ищите себя на фотографиях!
Друзья, как вам День города? Какое мероприятие было самым интересным? Понравился ли концерт? А как фейерверк? Делитесь мнением в комментариях!