В Туле выросла конкуренция за рабочие места

Служба исследований hh.ru проанализировала количество и динамику открытых вакансий и резюме в Тульской области за последний месяц и выяснила, как ситуация в стране повлияла на рынок труда.

Аналитики сравнили неделю с 14 по 20 февраля (это полная рабочая неделя до изменения внешнего фона) и неделю с 7 по 13 марта — так как рынок труда реагирует на внешние события не моментально, а с небольшим отставанием.

За прошлую неделю (с 7 по 13 марта) количество открытых вакансий в Тульской области сократилось на 6,8%.

Наибольшее снижение показала сфера страхования: за прошедшую неделю количество открытых вакансий здесь сократилось на 50%.

На 18,2% стало меньше вакансий для специалистов спортивных клубов и салонов красоты, на 16,7% — для административного персонала. На 15,6% снизилось количество предложений в сфере консультирования, на 15% меньше — в сфере управления персоналом и тренингов.

- Отрицательная динамика по вакансиям (-6,8%) говорит об изменениях привычной нам парадигмы рынка труда, которую мы наблюдаем последние год-полтора. После начала пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений компании достаточно быстро восстановились. Уже к концу 2020 года количество вакансий вернулось на допандемийный уровень, и с тех пор мы фиксировали лишь рост количества вакансий.

Сейчас компаниям нужно время, чтобы понять, что будет дальше, как действовать и развивать бизнес в новых условиях. Существенная часть компаний пока поставили подбор новых сотрудников на паузу, кто-то продолжает нанимать персонал в прежнем режиме. Как дальше будет развиваться ситуация на рынке труда — покажет время, более четко ее можно будет оценить в апреле, — прокомментировала Валерия Иванова, руководитель пресс-службы hh.ru ЦФО.

Также выросла конкуренция за рабочие места среди туляков. Если на неделе с 14 по 20 февраля на одну вакансию в среднем приходилось 3 резюме, то на прошлой неделе конкуренция за рабочие места выросла до 3,5 резюме на вакансию.

Однако во многих сферах сохраняется дефицит кадров. Сильнее ощущается нехватка рабочих, особенно квалифицированных, добытчиков сырья, строителей, сотрудников сферы консультирования — как продавцов, так и менеджеров по продажам. На одну вакансию в этих сферах приходится не больше 2 резюме или трех кандидатов на место. При этом за последний месяц в Туле и области открыто более 7,8 тысяч вакансий.

Самые востребованные специалисты в Тульской области сейчас — это по-прежнему сотрудники сферы продаж.

Больше трети всех вакансий относится к этой сфере. Нужны как продавцы и кассиры, так и менеджеры по продажам, и торговые представители. Также востребованы рабочие, сотрудники, занятые в строительстве и на производстве.

Сложнее всего сейчас найти работу в Туле и области страховым агентом — на одну вакансию по итогам прошлой недели приходится 10,3 резюме (в феврале — 4,8 резюме на вакансию), юристам — 7,5 резюме на вакансию (в феврале — 6,7 резюме), а также начинающим специалистам — 5,2 резюме на вакансию (в феврале — 4,7 резюме).

Неделя с 7 по 13 марта 2022 года относительно недели с 14 по 20 февраля 2022 года: