Фото пресс-службы администрации Тулы.
В Туле начали расконсервировать фонтаны
Сейчас стартовал первый этап работ. Второй состоится в апреле.
В Туле приступили к первому этапу работ по расконсервации фонтанов. Рабочие снимают укрывной материал и деревянные короба, которые защищали конструкции во время осенне-зимнего периода.
Работы уже провели на фонтане, расположенном на Крестовоздвиженской площади, а также возле мемориала «Защитникам неба Отечества».
В ближайшие дни рабочие приступят к расконсервации фонтанов возле Драматического театра, в Октябрьском сквере, возле памятника Льву Толстому и у мемориала «Тулякам — Героям Советского Союза».
Как сообщает пресс-служба администрации города, после проведения аукциона в апреле планируют начать основные работы по расконсервации.
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