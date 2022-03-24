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Жителя Щёкино осудили в Туле за попытку сбыта наркотиков

Жителя Щёкино осудили в Туле за попытку сбыта наркотиков

Мужчина отправится в колонию строгого режима.

В Туле 38-летний житель Щёкино признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
Судом установлено, что в сентябре 2021 года в Плавском районе обвиняемый оборвал два дикорастущих куста конопли. Мужчина высушил растение и планировал его сбыть, но был задержан сотрудниками УКОН.
 
Приговором суда ему назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы.
 
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