Цены на продукты: как на их рост влияет стоимость упаковки

Об этом Myslo пообщался с управляющим типографии «Шар» Игорем Золотовым. Компания производит упаковку для лекарств, пищевой промышленности, бытовой техники, парфюмерии и косметики.

Игорь Золотов - Полиграфическая отрасль, во многом, зависит от импортного сырья. В частности, доля картона и расходных материалов в себестоимости достигает 80%. При этом на российском рынке крайне мало производителей полиграфического картона, несмотря на большое количество древесины. Тем не менее, наша типография постоянно прорабатывает и испытывает отечественные материалы, тем самым снижая свою зависимость от иностранных валют и санкционных ограничений. Безусловно, сырье всё ещё привозят из-за границы – одномоментно от него отказаться нельзя. Но уже сегодня мы обеспечиваем большую часть своих клиентов российскими и белорусскими материалами.

По словам Игоря Золотова, типография устанавливает новую линию для изготовления упаковки из переработанной макулатуры. Производство должно заработать уже этим летом. Это отличная альтернатива пластику и пенопласту при изготовлении, например, лотков для овощей, фруктов, яиц.

Это позволит заменить пластиковые и картонные лотки для овощей и фруктов, устранить зависимость цены упаковки от евро.

Кстати, исходное сырье для пластиковой тары — плёнка - тоже частично импортное. Упаковка из бумажного вторсырья позволит не только исключить зависимость от иностранных валют, но и снизить вредное воздействие на окружающую среду.

- В полиграфии ведём активное тестирование отечественных материалов при изготовлении упаковки для лекарств и косметических средств. Это, в свою очередь, позволит производителям полностью отказаться от импорта индивидуальной картонной упаковки.

Цены на полиграфические материалы, конечно, поднимаются. Но мы делаем всё возможное, чтобы замедлить темп роста, тем самым поддерживая своих заказчиков и сглаживая инфляцию, – рассказал Игорь Золотов.

Увеличение стоимости упаковки приведет к росту цен на потребительскую продукцию, но незначительно.

В конечном продукте стоимость упаковки занимает до 5%. Таким образом, даже если она увеличится на 20-30% то конечная цена изменится на 1-1,5%.

- Мы постоянно ищем варианты замены сырья. И уже видим итоги этой работы — цены на упаковку выросли не на 60-70%, как импортные материалы, а в среднем на 20-25%— заключил Игорь Золотов.