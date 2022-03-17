«Расстрелявший» щебенкой машину обочечник получил штраф

Еще один фигурант нашей традиционной рубрики «Накажи автохама» понес заслуженное наказание. Отметим, что на то, чтобы найти водителя и выписать ему протокол, у сотрудников ОГИБДД МОМВД России «Суворовский» ушло менее суток с момента публикации присланного в редакцию видео.

«17 марта 2022 года данный водитель привлечен по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам). Назначен штраф в размере 1,5 тыс. рублей», — сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.