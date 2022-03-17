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«Расстрелявший» щебенкой машину обочечник получил штраф

«Расстрелявший» щебенкой машину обочечник получил штраф

Мужчину привлекли по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ.

Еще один фигурант нашей традиционной рубрики «Накажи автохама» понес заслуженное наказание. Отметим, что на то, чтобы найти водителя и выписать ему протокол, у сотрудников ОГИБДД МОМВД России «Суворовский» ушло менее суток с момента публикации присланного в редакцию видео.

«17 марта 2022 года данный водитель привлечен по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам). Назначен штраф в размере 1,5 тыс. рублей», — сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции.

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер: +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

 

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