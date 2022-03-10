«В Туле есть!»: обеспечит ли регион себя мясом и как местные производители переживают санкции
Myslo поговорил с представителями тульских предприятий.
Новые экономические реалии затронули каждую отрасль экономики. Но, как говорят производители, безвыходных ситуаций нет. Как будут работать тульские производители в условиях санкций и какие сложности ожидают?
Сегодня говорим про мясо.
Алексей Митрофанов, исполнительный директор производства продукции ТМ «Город мастеров», Тепло-Огаревский район:
- Мясо у нас отечественного производства. Не ожидаем критичного подъема цен на свинину, ситуация по сырью стабильная. Цена на говядину растет, но она росла постепенно и весь прошлый год — это никак не связано с санкциями и той ситуацией, которая сейчас отмечается на рынках.
Пока мы не понимаем, что будет с ценами на специи, которые нам поставляют компании из Европы. Общепризнанные мировые лидеры — австрийцы, они делают комплексные пищевые добавки, которые используются в производстве колбасы.
Цены — в евро, и они уже подняли их на 30%. По всей видимости, будут поднимать еще.
Пока мы работаем на запасах, их у нас на месяц-полтора. Так что цены на свою продукцию для потребителей мы не поднимаем. И не будем поднимать, если для нас не будет критичного поднятия цен на составляющие нашей продукции. Благо, что специи занимают незначительную долю в нашей продукции.
Есть вопросы с поставкой запчастей на наше импортное оборудование. Сейчас поставщики либо подняли цены, либо выставляют счета — мы их предоплачиваем, ждем, а через какое-то время выясняется, что надо еще доплатить.
Можно ли заменить запчасти? Что касается электроники, то замены, к сожалению, тут нет. Почти все оборудование, которое используется в колбасном производстве, — немецкого, австрийского, итальянского производства. В больших промышленных мясорубках — куттерах — сенсорные панели, микросхемы
Что касается «железок» или деталей из пластика, у нас есть связи с нашими оборонными предприятиями, они помогут нам выточить необходимые детали. Здесь проблем мы не видим. Благо тульских умельцев у нас много. В конце концов мы можем перейти на комплектующие из Китая. Безвыходных ситуаций нет.
Но я знаю, что европейские поставщики тоже сейчас ищут, как обойти санкции.
Громкие заявления политиков — это одно, а бизнес — это другое. Никто просто так не будет терять российский рынок. Им нужно зарабатывать деньги и кормить свои семьи.
Все сейчас ждут и все ищут варианты, как работать в новых условиях. Я считаю, что долго такая ситуация не продлится. Наказать Россию, не наказав себя, не получится.
Кристина Романовская, генеральный директор ООО «ПХ «Лазаревское»:
- По всем позициям импортозамещения мы закрыли потребности на полгода вперед, тогда как раньше планировали на месяц — два, не более. Теперь мы имеем возможность для маневра, ищем новые пути логистики или новых поставщиков.
Маслов Владимир, учредитель, председатель совета директоров группы компаний «АГРОЭКО»:
- КГ «Агроэко» сегодня работает стабильно. Все отгрузки продукции в соответствии с планом выполняются. Если говорить о проблемах, то в наших закупках была некоторая доля импорта, часть из этих позиций теперь недоступна для закупки или доступна, но серьезно подорожала из-за курсовой разницы валюты. Это в перспективе может сказаться на изменении себестоимости продукции на 20−30%. Тем не менее я уверен, что так или иначе мы эту проблему решим и найдем новых поставщиков.
В плане генетики зависимость от западных поставок у нас невысокая. 3−4 года мы точно сможем обеспечить свой внутренний рынок генетическим материалом. Поэтому сложной ситуации я тут не вижу, внутренний рынок свининой мы обеспечим без проблем.
Что касается цен, то на данный момент мы приняли решение о заморозке цен для внутреннего рынка до конца марта. К апрелю мы надеемся, что уже будет понятна логистика закупок и есть ли реальная необходимость корректирования ценовой политики.
В целом обстановка в коллективах стабильная, сокращений мы не планируем. В этом году у нас намечен дополнительный набор сотрудников — 80 человек. Надеемся, что все получится. С 1 апреля будет произведена плановая индексация зарплат сотрудников на 10%.
Если говорить о мерах поддержки производителей, то, наверное, нового ничего не стоит изобретать, а пользоваться тем, что есть. Например, субсидирование Минсельхозом процентной ставки по инвестиционным и оборотным кредитам. Если поддержка будет оказываться в полном объеме, то я думаю, все будет в порядке.