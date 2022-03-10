«В Туле есть!»: обеспечит ли регион себя мясом и как местные производители переживают санкции

Фото из архива Myslo. Юлия Королева, Лариса Тимофеева, Юлия Александрова, Татьяна Алексеева.

Новые экономические реалии затронули каждую отрасль экономики. Но, как говорят производители, безвыходных ситуаций нет. Как будут работать тульские производители в условиях санкций и какие сложности ожидают?

Сегодня говорим про мясо.



Алексей Митрофанов, исполнительный директор производства продукции ТМ «Город мастеров», Тепло-Огаревский район:

- Мясо у нас отечественного производства. Не ожидаем критичного подъема цен на свинину, ситуация по сырью стабильная. Цена на говядину растет, но она росла постепенно и весь прошлый год — это никак не связано с санкциями и той ситуацией, которая сейчас отмечается на рынках.

Пока мы не понимаем, что будет с ценами на специи, которые нам поставляют компании из Европы. Общепризнанные мировые лидеры — австрийцы, они делают комплексные пищевые добавки, которые используются в производстве колбасы.

Цены — в евро, и они уже подняли их на 30%. По всей видимости, будут поднимать еще.

Пока мы работаем на запасах, их у нас на месяц-полтора. Так что цены на свою продукцию для потребителей мы не поднимаем. И не будем поднимать, если для нас не будет критичного поднятия цен на составляющие нашей продукции. Благо, что специи занимают незначительную долю в нашей продукции.

Есть вопросы с поставкой запчастей на наше импортное оборудование. Сейчас поставщики либо подняли цены, либо выставляют счета — мы их предоплачиваем, ждем, а через какое-то время выясняется, что надо еще доплатить.

Можно ли заменить запчасти? Что касается электроники, то замены, к сожалению, тут нет. Почти все оборудование, которое используется в колбасном производстве, — немецкого, австрийского, итальянского производства. В больших промышленных мясорубках — куттерах — сенсорные панели, микросхемы и т. д. Термокамеры, в которых колбаса варится, коптится, — тоже все импортного производства. Мы уже проводили совещание с нашей технической службой. По мере выхода из строя электронных блоков будем переходить на ручное переключение с использованием отечественных комплектующих.

Что касается «железок» или деталей из пластика, у нас есть связи с нашими оборонными предприятиями, они помогут нам выточить необходимые детали. Здесь проблем мы не видим. Благо тульских умельцев у нас много. В конце концов мы можем перейти на комплектующие из Китая. Безвыходных ситуаций нет.

Но я знаю, что европейские поставщики тоже сейчас ищут, как обойти санкции.

Громкие заявления политиков — это одно, а бизнес — это другое. Никто просто так не будет терять российский рынок. Им нужно зарабатывать деньги и кормить свои семьи.

Все сейчас ждут и все ищут варианты, как работать в новых условиях. Я считаю, что долго такая ситуация не продлится. Наказать Россию, не наказав себя, не получится.

Кристина Романовская, генеральный директор ООО «ПХ «Лазаревское»:

- По всем позициям импортозамещения мы закрыли потребности на полгода вперед, тогда как раньше планировали на месяц — два, не более. Теперь мы имеем возможность для маневра, ищем новые пути логистики или новых поставщиков.

Импортозамещения на те позиции, которые нам необходимы, в России нет. Это в первую очередь ветеринарные препараты, вакцины, кроме того — премиксы для кормления животных, оболочки для продукции мясокомбината. Ну и самая большая проблема — запчасти и сервисное обслуживание нашей сельскохозяйственной техники, а у нас это лучшие мировые марки. Два сезона для нас самые важные в году — посевная и уборочная. И вот скоро апрель, грядет посевная, и я надеюсь, что мы ее проведем хорошо, так как сервисное обслуживание успели провести и технику подготовить.

Ищем выходы на Китай, но и ведем переговоры с европейскими партнерами, которые вовсе не заинтересованы в прекращении сотрудничества. Практически все они заверяют нас, что и сами будут искать пути обхода санкций, не собираясь полностью прекращать поставки в Россию.

Может ли сельскохозяйственное предприятие существовать обособленно, без импортных составляющих? Конечно, нет. У нас нет аналогов многих вещей. Но что мы можем пытаться сделать? Начинать экспериментировать с новыми поставщиками, новыми вакцинами, создавать контрольные группы — делать то, от чего непосредственно зависит жизнь животных и наша экономическая эффективность. Это как раз наша сегодняшняя повестка дня. А еще мы сейчас на стадии проекта производства семян зернобобовых, и это — проект реального импортозамещения: сейчас в страну они в основном импортируются. В этом году начнем стройку завода по производству семян. Цель — обеспечить не только ПХ «Лазаревское», но и продавать их партнерам, другим растениеводческим предприятиям.

Что будет с ценами? Сельское хозяйство целиком зависит от всего, что дорожает вокруг. В структуре нашей себестоимости — чуть ли не вся промышленность страны, начиная от энергоносителей. Но в сегодняшней ситуации мы точно не можем участвовать в создании напряженности в обществе. А с другой стороны, и государство за нами пристально следит: мы не можем повышать свои цены адекватно росту тех же энергоносителей, например, или цен на удобрения, технику, на средства защиты растений... Список можно продолжать очень долго. Так что маржинальность наша будет снижаться.

Впрочем, государство обращает внимание на это. Мы видим значительную помощь в виде субсидированных кредитов, и это помогает справляться с ситуацией, а иными словами — выживать. Год будет тяжелый.

В сети заходить мы по-прежнему не намерены. Объемы нашей продукции отлично реализуются в нашей собственной сети магазинов «Лазаревская лавка» — и вот ее как раз мы намерены развивать и дальше, открывать новые торговые точки и расширять ассортимент.

Алина Чистякова, коммерческий директор компании, объединяющей сразу несколько проектов — ТЦ «Южный», рынки «Привоз» и «Салют», «Сельский рынок Иншинский»:

- На наших рынках прилавки заполнены, все в изобилии. Мясо, молочные продукты, рыба, овощи… Есть все, но на некоторые позиции цены подросли. Например, из-за валютного курса и новых логистических цепочек выросла в цене импортная рыба, но опять же на рынке всегда есть выбор: не хотите переплачивать за сибас и дорадо — свежие карпы, карельская форель, мурманский лосось и роскошная тульская стерлядь по прежним ценам в наличии. Видите ли, в чем разница: местные товаропроизводители, фермерские хозяйства сначала получают рост себестоимости и уже затем повышают цену на витрине, а сети и гипермаркеты играют на опережение и старые запасы по низким ценам переоценивают в перспективу роста закупок, решая таким образом свои будущие проблемы за счет простого покупателя, а также искусственно создают дефицит и ажиотаж, поднимая спрос. Конечно, у фермеров тоже возникают сложности, рост цен наблюдается во всем: тара, итальянские закваски для сыров, иностранные витамины для животных и так далее, но запасы имеются, а значит, есть время на поиск альтернативных вариантов. И помочь здесь можем только мы с вами друг другу. Практика показывает, что нужно акцентировать внимание на внутреннем продукте, быть самодостаточными. Так, покупая на местных рынках, вы помогаете тому, кто трудится именно на Тульской земле, платит налоги в местный бюджет и тратить свои деньги будет здесь же, придя к вам за товаром или услугой, и не уйдет завтра из страны, хлопнув дверью.

Маслов Владимир, учредитель, председатель совета директоров группы компаний «АГРОЭКО»:

- КГ «Агроэко» сегодня работает стабильно. Все отгрузки продукции в соответствии с планом выполняются. Если говорить о проблемах, то в наших закупках была некоторая доля импорта, часть из этих позиций теперь недоступна для закупки или доступна, но серьезно подорожала из-за курсовой разницы валюты. Это в перспективе может сказаться на изменении себестоимости продукции на 20−30%. Тем не менее я уверен, что так или иначе мы эту проблему решим и найдем новых поставщиков.

В плане генетики зависимость от западных поставок у нас невысокая. 3−4 года мы точно сможем обеспечить свой внутренний рынок генетическим материалом. Поэтому сложной ситуации я тут не вижу, внутренний рынок свининой мы обеспечим без проблем.

Что касается цен, то на данный момент мы приняли решение о заморозке цен для внутреннего рынка до конца марта. К апрелю мы надеемся, что уже будет понятна логистика закупок и есть ли реальная необходимость корректирования ценовой политики.

В целом обстановка в коллективах стабильная, сокращений мы не планируем. В этом году у нас намечен дополнительный набор сотрудников — 80 человек. Надеемся, что все получится. С 1 апреля будет произведена плановая индексация зарплат сотрудников на 10%.

Если говорить о мерах поддержки производителей, то, наверное, нового ничего не стоит изобретать, а пользоваться тем, что есть. Например, субсидирование Минсельхозом процентной ставки по инвестиционным и оборотным кредитам. Если поддержка будет оказываться в полном объеме, то я думаю, все будет в порядке.