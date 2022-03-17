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На ул. Кутузова в Туле грузовик сбил женщину

На ул. Кутузова в Туле грузовик сбил женщину

Пострадавшей оказывали медицинскую помощь.

Утром 16 марта на ул. Кутузова в Туле произошло ДТП. В районе дома №118 грузовик Hyundai Porter совершил наезд на 45-летнюю женщину. По предварительной информации, последняя в тот момент шла во встречном направлении по краю проезжей части. Стоит отметить, что рядом есть тротуар.
 
«В результате ДТП пострадала женщина–пешеход. Она получила различные травмы и была отпущена после оказания медицинской помощи», - сообщила региональная Госавтоинспекция.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:54 0
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