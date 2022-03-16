«В Туле есть»: что предлагают тульские производители одежды на смену масс-маркету?

Пока все грустят по поводу закрытия масс-маркетов, тульские производители одежды разрабатывают новые модели и строят планы по захвату рынка. Посмотрите, у нас в регионе вообще-то много, чего есть!

Мария и Николай Занегины, основатели бренда ZF_brand:

– У нас с мужем собственный бренд одежды ZF_brand. И в этом случае ZF – сокращение от Занегины Family. Мы создаем удобную, качественную повседневную спортивную одежду. Производим спортивные костюмы, худи, свитшоты, легинсы, топы и футболки. У покупателей есть спрос на нашу одежду, поэтому в ближайшее время мы расширим линейку: добавим джинсы, рубашки и верхнюю одежду.

Санкции на нас отразились: ткани мы закупаем самого высшего качества, лучшие, на наш взгляд, из тех, что представлены на рынке. Есть российские производители, но в основном, у нас использовались турецкие ткани. Курс доллара вырос, подорожала турецкая ткань и фурнитура. К тому же фуры с тканью шли из Турции через Украину. Когда ситуация обострилась, они все застряли на границе.

У нас впереди начало сезона, ждать было некогда. Мы быстро вышли из положения, быстро заказали ткань у российского производителя. Оказалось, ткани ничуть не уступают турецким!

Мы сейчас работаем обособленно, потому что заменили иностранного поставщика. Ткани у нас теперь российские, отшиваем одежду мы на фабрике в Туле, и здесь же у нас есть небольшой офлайн магазин.

Мы стараемся сдерживать цены, подняли только на 10%. Что с ними будет дальше, пока не знаем. Стараемся не задирать стоимость, несмотря на то, что многие бренды сбежали от нас.

Мы хотим, чтобы каждый человек мог позволить себе попробовать продукцию российского производителя и понять, что она классная, комфортная и качественная.

Мы уже поменяли систему распространения. Основной и эффективной площадкой сбыта для нас был Instagram. Мы работали по всей России. Сейчас Instagram отключил таргетированную рекламу, а потом проблемы начались и с самой соцсетью. Нас больше не могут видеть новые потенциальные покупатели из других регионов. Для нас это большая потеря, но мы будем двигаться дальше.

Возможно, выйдем на маркетплейсы, откроем новые офлайн точки, будем продвигаться всеми возможными способами.

Двигаться дальше – другого выбора у нас нет!

Татьяна Тимакова, менеджер по работе с клиентами и персоналом ИП Орлова:

– Наша компания работает уже 25 лет. Мы производим детскую и подростковую одежду, в том числе школьную форму. Четыре года назад мы запустили еще и линию по производству одежды для собак. Все наши товары относятся к высшей категории качества.

Мы используем пряжу и ткани не только российских производителей, заказывали сырье из Турции, Кореи, Италии, сотрудничали с партнерами из Украины. Стоимость этих товаров привязана к курсу доллара, поэтому для нас все как минимум подорожало.

С некоторыми поставщиками работа прекращена. Многие из партнеров изменили условия на менее выгодные. Раньше мы могли оплатить пряжу и ткани с отсрочкой платежа, сейчас работаем только по предоплате.

Сейчас мы ищем российские предприятия, продукция которых не уступает по качеству иностранному сырью. Мы уже отправили предложения к сотрудничеству российским производителям тканей. По пряже мы давно работаем с российскими фабриками «Пехорский текстиль» и «Семеновская мануфактура».

Налаживаем связи и подписываем новые договоры поставок. Конечно, трудности есть. Они связаны с изменением условий оплаты, задержек поставок. Но мы понимаем: если государство нас поддержит, в дальнейшем мы готовы работать полностью обособленно и больше не будем зависеть от поставок из-за рубежа.

Цены на продукцию будут меняться, но мы максимально учитываем интересы наших покупателей и тенденции рынка. Хотим оставаться конкурентоспособными, поэтому цена увеличится ровно на столько, на сколько подорожает сырье.

Мы работаем с оптовиками – сетями розничной торговли, интернет-магазинами и заказчиками персональных линеек одежды, в том числе со центрами образования Тулы и области. Сейчас в проекте – расширение сотрудничества с электронными площадками и сотрудничество с ближайшими областями по вопросам школьной формы.

Марина Кулакова, руководитель Дома моды ARISTOKRATIA:

– Наша компания производит женскую одежду под брендом ARISTOKRATIA. Это одежда классического кроя и из качественных тканей. Она помогает женщинам выглядеть элегантно в повседневной жизни и при этом чувствовать себя комфортно.

Конечно, санкции на нас повлияли. С одной стороны, есть трудности с логистикой, получением фурнитуры, тканей и других расходных материалов от наших партнеров. Оборудование у нас тоже импортное. Мы будем переходить на поставщиков из дружественных нам стран, и сейчас ищем аналоги.

Повышение курса доллара отразилось на входящей составляющей сырья и материалов, но мы постараемся удержать цену. Новая коллекция, конечно, возрастет в цене, но мы прогнозируем повышение не более чем на 15%.

Сократим издержки производства, но сделаем все, чтобы повышение не отразилось на покупателях. Мы понимаем, что зарплаты люди по-прежнему получают в рублях, и вряд ли кто-то их увеличит.

С другой стороны, санкции сыграли нам на руку. Во-первых, несколько игроков ушли с рынка и высвободили потенциальных покупателей для нас. Во-вторых, аренду, зарплату и налоги мы продолжаем платить в рублях. Наша продукция остается независимой от курса валют, а значит, ценовая политика будет для покупателей приятней, чем у всех иностранных брендов. Это привлечет новых покупателей.

Сейчас мы реализуем продукцию через собственные магазины и маркетплейсы. Торговые площадки помогают нам реализовывать продукцию не только в России, но и в странах ближнего зарубежья.

Скорее всего, мы будем открывать наши магазины по франшизе в других городах и увеличивать объем продаж на маркетплейсах.

Мы сделаем все, чтобы предложить качественную продукцию по приемлемой цене, чтобы покупатели могли позволить себе больше.