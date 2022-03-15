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В Тульской области за сутки подтвердился 371 случай ковида, 8 пациентов скончались

В Тульской области за сутки подтвердился 371 случай ковида, 8 пациентов скончались

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердился 371 случай коронавируса, 67 человек госпитализировано, 1024 выздоровели, 8 скончались.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 145 293 случая коронавируса, 128 324 пациента вылечились, 4963 умерли.

Сюжет: Коронавирус
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