В Тульской области за сутки подтвердился 371 случай ковида, 8 пациентов скончались
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердился 371 случай коронавируса, 67 человек госпитализировано, 1024 выздоровели, 8 скончались.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 145 293 случая коронавируса, 128 324 пациента вылечились, 4963 умерли.
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