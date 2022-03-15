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Хоккеисты АКМ начали подготовку к новому сезону
Фото пресс-службы АКМ.

Хоккеисты АКМ начали подготовку к новому сезону

Команда проводит сборы.

Тульская команда Высшей хоккейной лиги АКМ вышла из отпуска. Хоккеисты вернулись к тренировкам.
 
Кроме действующих хоккеистов, к сборам присоединились игроки «Академии Михайлова», которые завершили чемпионат 7 марта. Это вратари Денис Попов и Алексей Снытко, защитник Илья Филатов, нападающие Кирилл Пукело, Вадим Сивчук, Филипп Кнауб и Никита Савельев, а также защитник Олег Гофман, который помогал молодежке в концовке сезона.
 
Как сообщает пресс-служба клуба, в рамках сбора запланировано несколько домашних матчей, даты и соперники станут известны позже.
 
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