Водителя тульской маршрутки оштрафовали за проезд на красный

Ему назначили штраф в 1000 рублей.

Сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности «героя» рубрики Myslo «Накажи автохама». Напомним, водитель маршрутки № 65 в районе поворота с ул. Пузакова на ул. Октябрьскую проехал на запрещающий сигнал светофора.

- В отношении виновника вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ, — сообщили в УГИБДД по Тульской области.

Водителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.