На отдых со скидкой: в России возобновилась программа туристического кешбэка

С 15 марта возобновлена программа туристического кешбэка. Для возврата 20% от стоимости путешествия зарегистрируйте карту «Мир» в программе лояльности и оплатите по 1 мая ею путешествие по России. Отправиться в путешествие, включая круизное, можно с момента старта продаж и до пика летнего турсезона — до 1 июля. Федеральный бюджет возмещает участникам программы 20% стоимости путевки или проживания в гостинице, но не более 20 тысяч рублей за одну транзакцию (количество транзакций может быть любым).

Кешбэк предусмотрен за отдых в любом регионе России, ограничений нет: это может быть речной круиз по Волге, поездка на автомобиле в Казань или Санкт-Петербург, выходные в Сочи или Карелии, на горнолыжных курортах Кавказа или Урала. Однако само путешествие нужно выбрать из предложений на сайте программы мирпутешествий.рф, на нем же забронировать нужное количество ночей в отеле или купить турпакет у компаний-партнеров. Компенсация возможна в том случае, если путешественник заранее ознакомился с особенностями акции и составил маршрут в соответствии с заявленными условиями. В перечне — только российские компании и организации, иностранные агрегаторы не задействованы. По данным Федерального агентства по туризму, в 2022 году партнерами госпрограммы стали более 670 туроператоров, 2761 объект размещения и 74 сайта-агрегатора. Минимальное время путешествия — двое суток. Это значит, что человек может получить компенсацию и за короткий отдых: в выходные или праздничные дни, если на них попадает очередной этап программы. Верхнего предела по длительности поездки нет.

Человек вправе пользоваться кешбэком столько раз, сколько позволяют время и финансы. Это значит, что отдохнув весной в Москве или Санкт-Петербурге, на осень можно планировать каникулы на Алтае или в Крыму. Главное — уложиться в сроки реализации проекта, имеющего ограничения по продаже туров.

Еще одно условие касается оплаты. Кешбэк возвращают в том случае, если держатель карты оплатил услугу — путевку у туроператора или проживание в отеле через сервис бронирования сразу. Авансовый платеж или окончательный расчет при заселении не подойдут, учитываются только единовременные онлайн-платежи.

Компенсация поступит на карту автоматически в течение пяти рабочих дней после того, как агрегатор получил деньги.