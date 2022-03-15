новости
новости
Регистрация
В Туле на пр. Ленина пожилая женщина на «пятерке» устроила тройное ДТП

В Туле на пр. Ленина пожилая женщина на «пятерке» устроила тройное ДТП

По предварительным данным, никто не пострадал.

Днем 15 марта в Туле на пересечении проспекта Ленина и улицы Пушкинской столкнулись автобус, двигавшийся по маршруту № 11, ВАЗ-2105 и внедорожник «Нива».

Как сообщили очевидцы, автобус следовал в сторону центра, внезапно из соседней полосы перед ним выскочила «пятерка», видимо намереваясь обогнать. Водитель автобуса не успел среагировать и врезался в заднюю часть автомобиля.

Водитель «пятерки», пожилая женщина, скорее всего, растерялась, вывернула на ул. Пушкинскую и там врезалась в «Ниву», которая стояла в ожидании зеленого сигнала светофора.

Пострадавших в результате ДТП нет. Из-за происшествия собралась большая пробка.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:31 +1
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тула
Прочее
тройное ДТП
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На отдых со скидкой: в России возобновилась программа туристического кешбэка
На отдых со скидкой: в России возобновилась программа туристического кешбэка
Отец убитой 2-летней девочки о приговоре для стрелка: «Для него это билет в один конец»
Отец убитой 2-летней девочки о приговоре для стрелка: «Для него это билет в один конец»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.