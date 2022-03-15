В Туле на пр. Ленина пожилая женщина на «пятерке» устроила тройное ДТП

По предварительным данным, никто не пострадал.

Днем 15 марта в Туле на пересечении проспекта Ленина и улицы Пушкинской столкнулись автобус, двигавшийся по маршруту № 11, ВАЗ-2105 и внедорожник «Нива».

Как сообщили очевидцы, автобус следовал в сторону центра, внезапно из соседней полосы перед ним выскочила «пятерка», видимо намереваясь обогнать. Водитель автобуса не успел среагировать и врезался в заднюю часть автомобиля.

Водитель «пятерки», пожилая женщина, скорее всего, растерялась, вывернула на ул. Пушкинскую и там врезалась в «Ниву», которая стояла в ожидании зеленого сигнала светофора.

Пострадавших в результате ДТП нет. Из-за происшествия собралась большая пробка.