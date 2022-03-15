В Тульской области начали работать паблики в соцсетях проекта «Объясняем.рф»

На сайте федерального проекта и в соцсетях ежедневно публикуются ответы на вопросы граждан по социально-экономическим темам.

В числе топ-тем, интересующих граждан: продовольствие, финансовый сектор и социальная защита. Ответы на вопросы готовят органы власти, профильные министерства и ведомства.

Задача проекта — предоставлять актуальную и достоверную информацию жителям всех регионов, от которых поступает большая часть вопросов. Для того чтобы жители Тульской области могли получить ответы на них, созданы паблики в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и в мессенджере Telegram.

Большая часть запросов от жителей носит информационный характер. Люди спрашивают, куда можно принести гуманитарную помощь, какую помощь получат семьи с детьми, как будет работать транспорт. Некоторые интересуются, возможны ли перебои с лекарствами из-за введенных санкций, достаточно ли в магазинах продуктов первой необходимости.

Ссылки на группы в социальных сетях: