Тульский Роспотребнадзор запустит горячую линию для жителей

В этом году пройдет под девизом «Справедливые цифровые финансовые услуги». Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области и «Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области» при участии представителей общественных объединений потребителей открывают работу тематической горячей линии.

Сотрудники ведомств готовы ответить и на другие вопросы в области потребительского законодательства. Консультацию можно получить с 14 по 25 марта, с 10.00 до 16.00 по телефонам: