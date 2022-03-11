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Тульский Роспотребнадзор запустит горячую линию для жителей

Тульский Роспотребнадзор запустит горячую линию для жителей

Она приурочена ко Всемирному дню прав потребителей.

В этом году пройдет под девизом «Справедливые цифровые финансовые услуги». Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области и «Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области» при участии представителей общественных объединений потребителей открывают работу тематической горячей линии.

Сотрудники ведомств готовы ответить и на другие вопросы в области потребительского законодательства. Консультацию можно получить с 14 по 25 марта, с 10.00 до 16.00 по телефонам:

  • в Туле: 55-55-50, 22-33-51,
  • в Алексине: 8(902)846-10-81, 8(48753)4-09-30,
  • в Ефремове: 8(48741)6-31-81,
  • в Суворове: 8(48763)2-48-96,
  • в Новомосковске: 8(48762)6-51-68, 6-10-28,
  • в Щекино: 8(48751)5-36-31, 5-33-81, 5-89-95.
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вчера, в 22:35 +1
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