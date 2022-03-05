Как правильно выбрать цветы: памятка к 8 марта от Роспотребнадзора

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На что нужно обращаться внимание, чтобы не испортить любимой женщине праздник? Давайте разбираться!

Специалисты тульского Управления Роспотребнадзора подготовили несколько несложных правил. Следуя им, вы сможете выбрать букет, который будет долго радовать виновницу торжества.

Как выбрать цветы

Обратите внимание на стебель: он не должен быть слишком сухим. Хорошим признаком является наличие так называемого «рубашечного листа». Это самые нижние, толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и обрамляют полураспустившийся бутон. Обычно продавцы удаляют их, чтобы придать цветам более эстетичный вид, поэтому наличие «рубашки» - показатель свежести цветка.

Ещё один важный показатель - степень раскрытия бутона. Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы, они простоят дольше. Эластичность лепестков – признаков свежести. Осторожно отогните лепесток: если он легко вернулся в прежнюю форму - такой цветок можно покупать.

Как сохранить их свежесть

Лучший способ сохранить живые цветы – не оставлять их надолго без воды и сразу после покупки поставить их в вазу. Исключите резкие перепады температур. Если букет покупался на морозе - оставьте его на несколько минут в тамбуре или в прихожей. Идя по улице, позаботьтесь о том, чтобы надёжно укрыть цветы от ветра, снега и дождя.

Перед тем, как поставить цветы в вазу, обработайте их. Обычно продавцы подрезают стебли, чтобы букет получал необходимое количество влаги, но после долгой транспортировки эту процедуру стоит повторить. Чем толще стебель цветка, тем длиннее должен быть срез. Жесткий, древовидный стебель нужно обломать или обрезать, а его концы – расщепить ножом.

Удалите нижние листья. Под водой они будут гнить, испортят все удовольствие от букет неприятным запахом и неопрятным видом станет средой для размножения гнилостных бактерий.

Не стоит ставить в одну вазу нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Веточка туи поможет продлить жизнь любого букета, а щепотка сахара, добавленная в воду, сохранит свежесть роз, тюльпанов и гвоздик.