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Утром на ул. Московской в Туле сгорел дом: погиб один из жильцов
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Утром на ул. Московской в Туле сгорел дом: погиб один из жильцов

На борьбу с огнём у пожарных ушло 11 минут.

В воскресенье, 6 марта, в 8.12, на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Московской в Туле. На место были направлены три пожарных расчёта.

Добравшись до адреса за три минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Огонь был потушен в 8.26. В одной из комнат было найдено обгоревшее тело жильца дома. Само жилище выгорело по всей площади. Причина пожара устанавливается.

 

 

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