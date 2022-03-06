Утром на ул. Московской в Туле сгорел дом: погиб один из жильцов

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В воскресенье, 6 марта, в 8.12, на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Московской в Туле. На место были направлены три пожарных расчёта.

Добравшись до адреса за три минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Огонь был потушен в 8.26. В одной из комнат было найдено обгоревшее тело жильца дома. Само жилище выгорело по всей площади. Причина пожара устанавливается.