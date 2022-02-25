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Тульское отделение «Союза машиностроителей России» собрало гуманитарную помощь для беженцев Донбасса

Тульское отделение «Союза машиностроителей России» собрало гуманитарную помощь для беженцев Донбасса

В составе груза — мука, крупы, консервы, кондитерские изделия и непродовольственные товары.

В пятницу, 25 февраля, на Московский вокзал прибыл поезд с беженцами из Луганской и Донецкой Народных Республик. Их в сопровождении ДПС на автобусах доставили в пункты временного размещения. В Тулу прибыло 520 беженцев, 256 из них — дети.

Союз машиностроителей России и Лига содействия оборонным предприятиям запустили совместную благотворительную акцию по оказанию помощи жителям Донбасса под названием «Всегда рядом».

Тульское региональное отделение «Союз машиностроителей России» собрало гуманитарную помощь для беженцев. В ближайшие дни продукты питания, предметы первой необходимости и вещи будут доставлены в пункты временного размещения.

23 февраля в Ростовскую область было отправлено 45 тонн продовольственных товаров в качестве гуманитарной помощи. В составе груза – мука, крупы, консервы, кондитерские изделия и непродовольственные товары – средства личной гигиены, лекарства, антисептики. В сборе гуманитарной помощи принимали участие предприятия, входящие в состав Тульского регионального отделения Союза машиностроителей России совместно с депутатами «Единой России».

Руководством Союза машиностроителей России и Лиги оборонных предприятий был создан спецсчет для сбора средств благотворительной помощи. Первые взносы сделали руководитель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов, Владимир Гутенев, сотрудники Аппарата Союза и Лиги, часть членов Бюро. Уже собрано более 15 млн рублей.  Тульские оборонные предприятия начали сбор средств, которые будут направлены на помощь вынужденным переселенцам.

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