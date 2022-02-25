новости
новости
Регистрация
Мама умиравшего на ступеньках больницы туляка: «Моему сыну не открывали, приняли за пьяного»
На фото Сергей Стёпин.

Мама умиравшего на ступеньках больницы туляка: «Моему сыну не открывали, приняли за пьяного»

Myslo поговорил с мамой погибшего Сергея Стёпина.

21 февраля в 01.17 Ольгу Стёпину разбудил телефонный звонок: её сын  Сергей рассказал, что корчится от боли на ступеньках урологического отделения Ваныкинской больницы, а его крики о помощи игнорируют врачи.

- Ему стало плохо, когда он был в гостях у подруги, — рассказывает женщина. — Он потерял сознание и упал на пол. Девушка вызвала «скорую», приехали быстро и сказали, что необходима госпитализация. Подругу, правда, с собой не взяли, заявили, что она ему никто и ехать ей не нужно.

В 23.54 30-летнего мужчину доставили в хирургическое отделение городской клинической больницы. Дежурный врач сделал ему укол, у Сергея взяли анализы, после чего хирург заявил, что дойти до урологического отделения Сергею придётся самостоятельно. На часах было 00.29.

- Я пыталась вызвать такси, но поняла, что быстрее будет добежать пешком, оделась и побежала на помощь сыну, — продолжает Ольга. — В 01.47, когда я была уже на территории больницы, он написал СМС, что теряет сознание и не может встать. Когда увидела Серёжу, он был весь бледный и постоянно говорил: «Мама, мне плохо, помоги». Я добежала до соседнего здания — травматологического отделения.

Попросила помощи, но дежурная сестра заявила, что никуда не пойдет, так как на улице дождь.

По словам женщины, медсестра звонила в соседний корпус, но трубку так никто и не поднял.

- В начале третьего я была у отделения урологии и била ногами по двери, стучала кулаками в окна, — вспоминает мать Сергея Стёпина. — Наконец, дверь открыли мужчина и женщина. Сказали, что вызовут доктора.

На мой вопрос, почему человек столько времени лежит под дождём на ступеньках, мне заявили, что он пьян или «обдолбан», чего ему помогать?

В 02.35, когда пришёл врач, Сергея занесли в отделение, положили на кафель. Пытались измерить давление, но оно было слишком низким, тонометр даже не схватывал. И пульс практически не прощупывался.

- Еще через 10 минут пришёл реаниматолог, а меня попросили выйти, — говорит Ольга. — В 02.50 ко мне вышел кто-то из врачей и сказал, что Серёжа умер. От чего — будет ясно после вскрытия. Мне сказали идти домой.

Официальной причиной смерти мужчины стала острая постгеморрагическая анемия, вкупе с кровоизлиянием и артериолитом. Ольга Стёпина написала обращения в СУ СКР, прокуратуру и Росздравнадзор. Женщина надеется, что виновный в гибели её сына понесет заслуженное наказание.

Сергей Стёпин долгое время работал охранником в ТРЦ «Макси». Увлекался футболом, часто посещал матчи «Арсенала». 26 февраля ему должен был исполниться 31 год.

Напомним, в региональном минздраве сообщили, что факту происшествия проводится ведомственная проверка. По ее итогам будет дана компетентная оценка действиям медицинских работников. 

Артем Жильцов
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 22:59 +4
Другие статьи по темам
Прочее
ТулапроисшествияВаныкинская больницаумер пациент

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульское отделение «Союза машиностроителей России» собрало гуманитарную помощь для беженцев Донбасса
Тульское отделение «Союза машиностроителей России» собрало гуманитарную помощь для беженцев Донбасса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.