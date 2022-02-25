Мама умиравшего на ступеньках больницы туляка: «Моему сыну не открывали, приняли за пьяного»

На фото Сергей Стёпин.

21 февраля в 01.17 Ольгу Стёпину разбудил телефонный звонок: её сын Сергей рассказал, что корчится от боли на ступеньках урологического отделения Ваныкинской больницы, а его крики о помощи игнорируют врачи.

- Ему стало плохо, когда он был в гостях у подруги, — рассказывает женщина. — Он потерял сознание и упал на пол. Девушка вызвала «скорую», приехали быстро и сказали, что необходима госпитализация. Подругу, правда, с собой не взяли, заявили, что она ему никто и ехать ей не нужно.

В 23.54 30-летнего мужчину доставили в хирургическое отделение городской клинической больницы. Дежурный врач сделал ему укол, у Сергея взяли анализы, после чего хирург заявил, что дойти до урологического отделения Сергею придётся самостоятельно. На часах было 00.29.

- Я пыталась вызвать такси, но поняла, что быстрее будет добежать пешком, оделась и побежала на помощь сыну, — продолжает Ольга. — В 01.47, когда я была уже на территории больницы, он написал СМС, что теряет сознание и не может встать. Когда увидела Серёжу, он был весь бледный и постоянно говорил: «Мама, мне плохо, помоги». Я добежала до соседнего здания — травматологического отделения.

Попросила помощи, но дежурная сестра заявила, что никуда не пойдет, так как на улице дождь.

По словам женщины, медсестра звонила в соседний корпус, но трубку так никто и не поднял.

- В начале третьего я была у отделения урологии и била ногами по двери, стучала кулаками в окна, — вспоминает мать Сергея Стёпина. — Наконец, дверь открыли мужчина и женщина. Сказали, что вызовут доктора.

На мой вопрос, почему человек столько времени лежит под дождём на ступеньках, мне заявили, что он пьян или «обдолбан», чего ему помогать?

В 02.35, когда пришёл врач, Сергея занесли в отделение, положили на кафель. Пытались измерить давление, но оно было слишком низким, тонометр даже не схватывал. И пульс практически не прощупывался.

- Еще через 10 минут пришёл реаниматолог, а меня попросили выйти, — говорит Ольга. — В 02.50 ко мне вышел кто-то из врачей и сказал, что Серёжа умер. От чего — будет ясно после вскрытия. Мне сказали идти домой.

Официальной причиной смерти мужчины стала острая постгеморрагическая анемия, вкупе с кровоизлиянием и артериолитом. Ольга Стёпина написала обращения в СУ СКР, прокуратуру и Росздравнадзор. Женщина надеется, что виновный в гибели её сына понесет заслуженное наказание.

Сергей Стёпин долгое время работал охранником в ТРЦ «Макси». Увлекался футболом, часто посещал матчи «Арсенала». 26 февраля ему должен был исполниться 31 год.

Напомним, в региональном минздраве сообщили, что факту происшествия проводится ведомственная проверка. По ее итогам будет дана компетентная оценка действиям медицинских работников.