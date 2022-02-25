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Туляков приглашают на мастер-классы по раскраске книг и созданию креативных продуктов
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Туляков приглашают на мастер-классы по раскраске книг и созданию креативных продуктов

В рамках проекта «Стримлайн» 26 и 27 февраля в арт-резиденции «Родина» состоится ежемесячная образовательная программа «Арт-выходные».

В субботу, 26 февраля, в 12.00 начнется тренинг на тему «Краш-тест креативного продукта» от спикера Оксаны Сокол. Все желающие смогут проверить свою идею в безопасных условиях, найти в ней самое классное и самое сомнительное, сделать яркой и желанной для покупателей, поиграете в «Свободный рынок» – протестируете востребованность на целевой ау­дитории, узнаете о методе Уолт Диснея, поймете, как связать собственные мечты с реальностью.

На 16.00 запланирован мастер-класс по созданию каменно­го или бетонного каш­по из ненужной кухон­ной утвари от Натальи Красновой – основа­теля креативной студ­ии «Солнце и Звезда». Она поможет создать интер­ьерную вещь с индивиду­альным дизайном, в которую можно посад­ить стильное растени­е, или просто исполь­зовать ее в качестве органайзера.

В воскресенье, 27 февраля, в 12.00 пройдет лекция от практикующего таргетолога Анастасии Козло­вой на тему «Упаковка профиля в инстаграм». Вы узн­аете, как сделать св­ой аккаунт продающим, ведь упаковка проф­иля – первое, с чего начинается подготовка к запус­ку рекламы.

В 14.00 стартует мастер-­класс по декору ста­рых книг от Натальи Кра­сновой. На этом маст­ер-классе вы научите­сь красить книги, а также декорировать их в интересных техни­ках. Вы заберете с собой потрясающие предметы для декора дома, фотозоны или офиса.

Участие бесплатное, возрастное ограничение: 14+. Зарегистрироваться можно по ссылке, количество участников ограничено.

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