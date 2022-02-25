Туляков приглашают на мастер-классы по раскраске книг и созданию креативных продуктов
В рамках проекта «Стримлайн» 26 и 27 февраля в арт-резиденции «Родина» состоится ежемесячная образовательная программа «Арт-выходные».
В субботу, 26 февраля, в 12.00 начнется тренинг на тему «Краш-тест креативного продукта» от спикера Оксаны Сокол. Все желающие смогут проверить свою идею в безопасных условиях, найти в ней самое классное и самое сомнительное, сделать яркой и желанной для покупателей, поиграете в «Свободный рынок» – протестируете востребованность на целевой аудитории, узнаете о методе Уолт Диснея, поймете, как связать собственные мечты с реальностью.
На 16.00 запланирован мастер-класс по созданию каменного или бетонного кашпо из ненужной кухонной утвари от Натальи Красновой – основателя креативной студии «Солнце и Звезда». Она поможет создать интерьерную вещь с индивидуальным дизайном, в которую можно посадить стильное растение, или просто использовать ее в качестве органайзера.
В воскресенье, 27 февраля, в 12.00 пройдет лекция от практикующего таргетолога Анастасии Козловой на тему «Упаковка профиля в инстаграм». Вы узнаете, как сделать свой аккаунт продающим, ведь упаковка профиля – первое, с чего начинается подготовка к запуску рекламы.
В 14.00 стартует мастер-класс по декору старых книг от Натальи Красновой. На этом мастер-классе вы научитесь красить книги, а также декорировать их в интересных техниках. Вы заберете с собой потрясающие предметы для декора дома, фотозоны или офиса.
Участие бесплатное, возрастное ограничение: 14+. Зарегистрироваться можно по ссылке, количество участников ограничено.